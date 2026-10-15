استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش فراملی استان در راهگذرهای ارتباطی کشور خواستار حمایت دولت از تکمیل طرح های راهبردی در حوزه‌های حمل‌ونقل، آب، انرژی، بهداشت و درمان و توسعه معادن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی که با حضور وبیناری رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در جریان سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان اظهار کرد: در این سفر جلسات مفصلی در حوزه نظام ارجاع، الگوی حکمرانی محله محور، مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین نشست‌هایی با فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی برگزار شد.

وی با اشاره به تفاهم نامه‌های منعقد شده برای سرمایه گذاری در استان افزود: در این سفر مسائل و اولویت‌های مختلف آذربایجان شرقی بررسی شد و امیدواریم با حمایت دولت زمینه اجرای هرچه سریعتر طرح‌های توسعه‌ای استان فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه این استان در تحولات کشور گفت: مردم آذربایجان در مقاطع مختلف تاریخی از انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم همواره در دفاع از ایران و آرمان‌های ملی پیشگام بوده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: حدود ۹۵ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی است و بر همین اساس حمایت از فعالان اقتصادی و تامین مالی طرح‌های پیشران توسعه از طریق تفاهم نامه‌های منعقد شده با بانک‌های عامل از اولویت‌های مدیریت استان به شمار می‌رود.

سرمست با بیان اینکه برخی طرح های آذربایجان شرقی فراتر از نیاز‌های استانی و دارای اهمیت ملی و بین المللی هستند خواستار حمایت دولت از اجرای طرح‌های راهبردی حمل‌ونقل شد.

وی تکمیل جاده کلاله ـ جلفا، توسعه آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان، آزادراه تبریز ـ ارومیه، آزادراه هشترود ـ مراغه ـ تمرچین و کنارگذر عجب شیر را از جمله طرح‌های مهم استان برشمرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به افتتاح باند برگشت کنارگذر ایلخچی بر ضرورت حمایت از تکمیل باند دوم این مسیر تاکید کرد.

سرمست اتصال ایستگاه راه آهن خاوران به تبریز و توسعه مسیر ریلی تبریز تا چشمه ثریا را نیز از اولویت‌های راهبردی استان دانست و گفت: با توجه به موقعیت آذربایجان شرقی در مسیر جاده ابریشم و کریدور‌های ارتباطی اروپا و آسیا، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای می‌تواند نقش مهمی در تقویت ارتباطات بین المللی کشور ایفا کند.

وی با قدردانی از حمایت رئیس جمهور از طرح انتقال آب ارس اظهار کرد: این طرح طی سال‌های گذشته با رکود و توقف مواجه بود، اما با تامین مالی و حمایت دولت، روند اجرای آن مجدداً مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت این طرح برای تامین آب شرب تبریز و شهر‌های مسیر خواستار تسریع در اجرای آن و بهره برداری در دوره پیش رو شد.

سرمست همچنین بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی دوم را از دیگر نیاز‌های زیرساختی استان عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح ها علاوه بر کمک به تامین پایدار برق صنایع، می‌تواند در کاهش مصرف منابع آبی و رفع بخشی از مشکلات آلودگی هوای تبریز موثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان استان گفت: تکمیل بیمارستان جامع سرطان تبریز و تامین تجهیزات مورد نیاز آن از جمله طرح‌های مهمی است که برای ارائه خدمات تخصصی به مردم شمال غرب کشور اهمیت دارد.

سرمست با بیان اینکه تامین تجهیزات این مرکز به حدود یک میلیون یورو اعتبار نیاز دارد افزود: اقدامات لازم برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیز با پیگیری از وزارت بهداشت در حال انجام است.

وی همچنین تکمیل بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز و توسعه بیمارستان‌های مرند، بناب و مراغه را از دیگر اولویت‌های حوزه درمان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت، تفاهم نامه‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌های درمانی وارد مرحله اجرا شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مطالبات مردم و نمایندگان استان درباره توسعه مس سونگون اظهار کرد: تکمیل و تسریع در اجرای طرح های زیرساختی و توسعه‌ای این مجموعه از موضوعات مهم استان است.

وی پیشنهاد داد طرح های توسعه‌ای مس سونگون در قالب یک هلدینگ ساماندهی و تکمیل شوند تا ضمن تسریع در اجرای طرح ها، امکان بهره مندی بیشتر استان از گردش مالی و ظرفیت‌های اقتصادی این مجموعه فراهم شود.

سرمست همچنین بر ضرورت استفاده موثرتر از ظرفیت‌های معدنی استان تاکید کرد و گفت: بهره گیری از منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی از جمله مالیات، ارزش افزوده و عوارض آلایندگی، در کنار احیای معادن، می‌تواند به توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی کمک کند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و اقدامات انجام شده در استان اظهار کرد: مدیریت استان تلاش کرده است با حفظ جریان تامین کالا‌های اساسی، پشتیبانی از تولید و پیگیری رفع موانع فعالیت واحد‌های اقتصادی آثار شرایط جنگی بر زندگی مردم را به حداقل برساند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: برگزاری سه شنبه‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، احیای واحد‌های تولیدی و پیگیری تامین تسهیلات بانکی برای طرح‌های پیشران توسعه اقتصادی از جمله اقداماتی است که در این راستا دنبال شده است.

سرمست همچنین خواستار حمایت دولت از بازسازی و جبران خسارت واحد‌های تولیدی آسیب دیده در جریان جنگ تحمیلی شد.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های معاون اجرایی رئیس جمهور از برنامه‌های عمرانی، اقتصادی و فرهنگی استان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات و حمایت رئیس جمهور، طرح های اولویت دار آذربایجان شرقی در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مرحله اجرا یا تکمیل شوند.