به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رزمایش جان فدا در رشت با حضور سردار نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ۴۰ هزار جان فدا از گروه‌های سنی مختلف در قالب ۲۰۰ گردان و با پوشش‌های متنوع با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدید‌های دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی آغاز شد.

رزمایش جان فدایان در رشت از میدان شهدای ذهاب رشت تا میدان بسیج برگزار می‌شود.

این رزمایش در برخی شهرستان‌های گیلان صبح امروز برگزار شد.