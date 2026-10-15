معاون غذا و داروی اصفهان اعلام کرد ذخایر دارویی استان برای شرایط اضطراری تقویت شده تا در صورت بروز شرایط خاص، امکان پاسخ‌گویی به نیاز بیماران و تأمین دارو‌های مورد نیاز مردم فراهم باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ذخیره‌سازی و تأمین مطلوب دارو در بخش‌های دولتی و خصوصی استان برای مواجهه با شرایط اضطراری و محدودیت‌های احتمالی خبر داد و گفت: دارو‌های مورد نیاز تا حد امکان ذخیره شده‌اند تا در صورت بروز شرایط خاص، امکان پاسخ‌گویی به نیاز بیماران و تأمین دارو‌های مورد نیاز مردم فراهم باشد.

محمود اعتباری با اشاره به وضعیت تأمین دارو در استان اصفهان افزود: تأمین و توزیع دارو در کشور زیر نظر سازمان غذا و دارو است و داروخانه‌ها در شرایط عادی بر اساس نیاز، سابقه فروش و میزان مراجعات بیماران، دارو‌های مورد نیاز خود را از شرکت‌های پخش تأمین می‌کنند.

وی افزود: در برخی موارد، عواملی مانند محدودیت تولید، تأمین نشدن به موقع مواد اولیه، تحریم‌ها، مشکلات نقدینگی و تخصیص ارز موجب بروز محدودیت در عرضه برخی دارو‌ها می‌شود که در این شرایط، سازمان غذا و دارو با توجه به میزان موجودی، سهمیه دارویی استان‌ها را مشخص می‌کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان کرد: هنگامی که کمبود دارویی وجود نداشته باشد، تأمین دارو بر اساس عرضه و تقاضا و در شرایط کمبود، توزیع اقلام دارویی به صورت محدود و کنترل‌شده و بر اساس برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.

اعتباری گفت: در چنین شرایطی، برخی دارو‌های محدود از طریق داروخانه‌های منتخب و دولتی و با نظارت معاونت غذا و دارو در اختیار بیماران قرار می‌گیرند تا توزیع آنها به درستی مدیریت شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کمبود جدی در زمینه دارو‌های بیماران خاص و مبتلا به سرطان نداریم و دارو‌های مورد نیاز در حال تأمین است، هرچند ممکن است برخی محدودیت‌ها مربوط به برند‌های خاص دارویی وجود داشته باشد.

وی درباره احتمال بروز وقفه در درمان بیماران به دلیل کمبود برخی دارو‌ها نیز گفت: در بسیاری از موارد با توجه به شرایط بیمار و نظر پزشک، امکان استفاده از دارو‌های جایگزین وجود دارد و همکاری میان معاونت درمان و معاونت غذا و دارو برای حل مشکلات بیماران و جلوگیری از وقفه در درمان آنها ادامه دارد.

اعتباری درباره عرضه اینترنتی دارو نیز هشدار داد و گفت: خرید دارو باید از مسیر‌های مجاز و مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام شود و عرضه دارو از طریق سکو‌های فاقد مجوز‌های لازم مورد تأیید نیست.

وی تاکید کرد: عرضه اینترنتی دارو از طریق داروخانه‌های مجاز و زیر نظر مسوول فنی در چارچوب ضوابط مربوط است و مردم می‌توانند برای اطلاع از قیمت مصوب دارو‌ها از سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی مربوط استفاده کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همچنین درباره تفاوت قیمت دارو‌های نسخه‌ای و آزاد توضیح داد: بخشی از این اختلاف قیمت به تعرفه خدمات دارویی مربوط می‌شود که هنگام تهیه دارو با نسخه به مبلغ مربوط اضافه می‌شود، اما در خرید آزاد به همان شکل دریافت نمی‌شود.

دارو در اصفهان متناسب با شرایط و میزان موجودی توزیع می‌شود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز بر ضرورت مدیریت توزیع دارو در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت: با هدف جلوگیری از کاهش ذخایر دارویی و تداوم دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز در برخی موارد به‌جای تحویل دارو برای دوره‌های طولانی، دارو در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

پژمان عقدک افزود: در برخی موارد برای جلوگیری از کاهش ذخایر دارویی و اطمینان از تداوم دسترسی بیماران، نحوه و میزان تحویل دارو متناسب با شرایط مدیریت می‌شود.

وی گفت: در گذشته ممکن بود بیماران داروی مورد نیاز خود را برای یک دوره سه ماهه دریافت کنند، اما اکنون در برخی موارد، دارو برای دوره‌های کوتاه‌تری مانند یک هفته، ۲۰ روز یا یک ماه در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا امکان تأمین و توزیع دارو برای بیماران در طول زمان حفظ شود.

پژمان عقدک با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مسوولانه درباره وضعیت دارو‌ها تاکید کرد: در شرایط فعلی که جامعه تحت تأثیر فشار‌های روانی ناشی از وضعیت موجود قرار دارد، اطلاع‌رسانی درباره کمبود‌های احتمالی دارویی باید با دقت و مسوولیت‌پذیری انجام شود تا از تشدید نگرانی‌های مردم جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت تأمین دارو برای بیماران و محدودیت‌های احتمالی در تأمین مواد اولیه ادامه داد: هدف اصلی حل مشکلات و مدیریت شرایط موجود است؛ بنابراین، مدیریت منابع و حفظ دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز اهمیت ویژه‌ای دارد و اطلاع‌رسانی مسوولانه باید با هدف حل مشکلات و جلوگیری از اختلال در دسترسی بیماران به دارو‌های ضروری انجام شود.