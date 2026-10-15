به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در پیامی ولادت حضرت زینب کبری (سلام‌ الله‌ علیها) و روز پرستار را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

پنجم جمادی‌الاول، سالروز میلاد فرخنده و سراسر نور عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، بانوی بلندآوازه در ایمان، عفاف، بصیرت و آزادگی است؛ گوهر تابناکی از گلزار پرفیض عترت که در وجود مبارکش، خلق نیکوی محمدی، خوی پاک علوی و صفای روحانی فاطمی جلوه‌گر شد و با طلوع وجود پربرکتش، فصل درخشانی در تاریخ فضیلت، پاکدامنی، صبر و مسئولیت‌ پذیری رقم خورد.

بانویی بزرگ و الگویی بی‌بدیل برای همه نسل‌ها که با آگاهی‌ بخشی و تبیین حقیقت، پیام آزادگی، عزت و حق‌طلبی را به گوش تاریخ رساند و با کلام آگاهانه و استوار، به اندازه شمشیر رزمندگان در پاسداری از حقیقت اثرگذاری نمود.

تقارن این میلاد مبارک با روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام والای پرستاری و تجلیل از انسان‌هایی است که با الهام از سیره نورانی حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها)، در مسیر خدمت به همنوعان، التیام آلام بیماران و پاسداری از سلامت جامعه گام برمی‌دارند، و با حضور دلسوزانه خود، امید و آرامش را به بیماران و خانواده‌های آنان هدیه می‌کنند.

جامعه پرستاری ایران اسلامی، در مقاطع گوناگون تاریخ پرافتخار کشور، کارنامه‌ای درخشان از فداکاری و خدمت صادقانه از خود به یادگار گذاشته است. حضور مؤثر و مسئولانه پرستاران در هشت سال دفاع مقدس، تلاش خستگی‌ناپذیر آنان در دوران دشوار همه‌گیری کرونا، و مجاهدت‌های ارزشمندشان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، جلوه‌هایی روشن از تعهد حرفه‌ای، عشق به میهن و پایبندی به آرمان‌های انسانی و اسلامی است.

نقش پرستاران در نظام سلامت، نقشی ممتاز است، و حفظ شأن، منزلت و کرامت حرفه‌ای آنان، پرداخت به‌موقع و عادلانه حقوق و مزایا، تأمین مطالبات قانونی، توجه به شرایط دشوار کاری، حمایت از امنیت شغلی و فراهم‌آوردن امکانات لازم برای انجام مطلوب وظایف حرفه‌ای، از ضرورت‌هایی است که تحقق آن‌ها می‌تواند انگیزه، آرامش و توان خدمت‌رسانی این قشر ارزشمند را افزایش دهد، و البته جامعه پرستاری همیشه مطالبات خود را در راستای منافع ملی و به دور از هجمه بدخواهان ملت، از مسیر قانونی پیگیری می‌کنند.

امید است در پرتو الطاف بی‌کران الهی و تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای «مدظله العالی»، زمینه خدمت‌رسانی هرچه شایسته‌تر به مردم از جهات گوناگون فراهم شود، ارتقای سطح سلامت جامعه، صیانت از کرامت انسانی و تربیت نیروهای متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر بیش از پیش فراهم شود.

اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها مراتب تشکر صمیمانه خود را از مجاهدت‌های خالصانه تمامی پرستاران و مدافعان سلامت ایران اسلامی به ویژه استان لرستان و خانواده‌های صبور و فداکار این عزیزان ابراز می‌دارم، و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام جامعه پرستاری از خداوند متعال توفیق روز افزون و سربلندی همگان را در مسیر خدمت صادقانه به مردم درخواست می‌نمایم.

سید احمدرضا شاهرخی

۲۳ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۴ جمادی‌الاول ۱۴۴۸