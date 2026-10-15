استاندار خوزستان در بازدید از سیل‌بند‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی ایذه، آبخیزداری و مدیریت مسیل‌ها را راهکار پیشگیری از ورود سیلاب به این شهرستان عنوان کرد.

آبخیزداری و مدیریت مسیل‌ها، راهکار پیشگیری از ورود سیلاب به ایذه است

آبخیزداری و مدیریت مسیل‌ها، راهکار پیشگیری از ورود سیلاب به ایذه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از سیل‌بند‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی ایذه گفت: برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از وقوع سیل سنگین در ایذه، یکی از مباحث مطرح، ورود آب از طریق دره‌های اطراف شهر است که بخشی از آنها در میان کوه‌ها واقع شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی هدایت آب در شهر افزود: پیش‌تر که ساخت‌وساز کم بود، آب مستقیماً از کوه وارد شهر می‌شد و در شرق ایذه به تالاب بندون و در غرب به تالاب میانگران می‌ریخت؛ هم‌اکنون چهار دره داریم که آب را مستقیماً به سمت شهر هدایت می‌کنند.

استاندار خوزستان با تأکید بر اولویت آبخیزداری تصریح کرد: اولین کاری که باید انجام شود، دنبال کردن موضوع آبخیزداری است؛ به این معنا که حفراتی ایجاد کنیم که میزان آب ورودی به شهر را کاهش دهد و از شدت، سرعت و حجم آن بکاهد.

موالی‌زاده با اشاره به اقدامات درون‌شهری خاطرنشان کرد: قدم بعدی باید در درون شهر صورت گیرد که در این خصوص توضیحات لازم ارائه خواهد شد؛ اما اولین کار این است که برای آبی که از کوه می‌آید، حفرات و کانال‌هایی وجود داشته باشد که آب را به صورت کنترل‌شده ذخیره کند و اجازه ندهد با حجم سنگین وارد شهر شود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های متولی اظهار داشت: در این زمینه با مشاور قرارداد بسته شده و منابع طبیعی نیز پای کار آمده است؛ اما هم‌اکنون تنها یک بیل در این منطقه داریم که کافی نیست و دست‌اندرکاران باید امکانات خود را تجهیز کرده و بسیج کنند تا به تعداد قابل توجهی، حفرات مورد نیاز ایجاد شود.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر هدف اصلی این اقدامات گفت: هدف نهایی این است که از ورود آب به شهر تا جای ممکن جلوگیری شود و بتوانیم با مدیریت صحیح مسیل‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری، از وقوع سیل سنگین در ایذه پیشگیری کنیم.