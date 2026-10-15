

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرمان به شرح زیر است:

خداداد عزیزی مدیر تیم انضباطی، محمد دانشگر ۴ اخطاره تراکتور تبریز

میلاد میداودی مربی ۲ اخطاره استقلال

محسن اسکینی مربی ۲ اخطاره خیبر خرم‌آباد

سیدمحمد حسینی کارت قرمز، محمدرضا مولایی مربی ۲ اخطاره ذوب‌آهن اصفهان

بهنام مرتضایی فیزیوتراپ کارت قرمز شمس آذر قزوین

محمد آژیر کارت قرمز مس شهربابک

قائم اسلامی خواه کارت قرمز ملوان بندرانزلی

دیدار‌های هفته نهم از روز شنبه آغاز می‌شود. یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.