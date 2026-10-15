به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نصرالله کوهستانی مدیرشبکه بهداشت و درمان فومن در جلسه پیامگذاران سلامت و ارتقاء عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در این شهرستان گفت: همکاری مردم و مسئولان برای کنترل قند و فشار خون تاثیر زیادی در شناسایی بیماران خاص در شهرستان دارد و انتظار ما این است که همه دستگاه‌های اجرایی و مردم در راستای اجرای طرح پزشک خانواده و شناسایی بیماران خاص همکاری بیشتری داشته باشند.

دکتر سید علی صدر مسئول دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان گیلان در این جلسه ایمنی آب و فاضلاب و برنج را در ارتقاء سلامت بسیار موثر دانست وگفت:طرح ایمنی آب و فاضلاب و برنج برای کاهش تهدیدهای زیست محیطی و سلامت به منظور ارتقاء سلامت در شهرستان‌های رشت و خمام در حال اجراست که در این راستا بیش از ۲۰۰ مورد نمونه گیری انجام شده است که نتایج خوبی به همراه داشته است.