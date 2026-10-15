همایش بین المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ با معرفی آثار برتر در قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش بین المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ با معرفی آثار برتر به همت «بنیاد حیات طیبه مفاخر جهان اسلام» و همکاری «مجتمع تربیت مجتهد مدیر محمدیه» برگزار شد.

دبیر علمی این همایش گفت: فراخوان این کنفرانس باهدف پاسخی فوری به دغدغه‌ها و ابهامات حکمرانی جنگ اعلام شد که طی هشت ماه گذشته ۱۱۲ مقاله علمی بین‌المللی از کشور‌های مختلف دریافت شد که پس از طی مراحل داوری ۳۱ مقاله برگزیده شدند که این آثار در قالب کتاب مجموعه مقالات برگزیده رونمایی شد.

حجت‌الاسلام محمد اسماعیل عبداللهی افزود: این اثر علمی با پاسخگویی به بیش از ۱۵۰ مسئله از مجموع ۲۰۰ مسئله شناسایی‌شده در حوزه فقه و حقوق جنگ، برای تصمیم‌گیری‌های فرماندهان ارشد نظامی در عرصه‌های دفاعی تدوین شده است.

وی گفت: «فقه مقارن، ضمان و حقوق جبران خسارت در جنگ»، «نظریه مشارکت پنهان در تجاوز» و «حکمرانی روایت» از محور‌های این همایش است.

آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این همایش با بیان اینکه مذاکره باید به تضمین پایان جنگ منتهی شود گفت: مذاکره نباید صرفاً برای انجام مذاکره باشد، بلکه هدف آن باید تضمین پایان جنگ و جلوگیری از تکرار تجاوز باشد.

سردار سید محمد باقرزاده، رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح هم با تأکید بر نقش احکام دینی در تقویت بازدارندگی نظامی گفت: نظام حکمرانی جمهوری اسلامی که برآمده از ایثار و جانفشانی ملت ایران است، برای مواجهه با تهدید‌ها به احکامی نیاز دارد که بتوانند بازدارندگی عینی در برابر دشمن ایجاد کنند؛ از این منظر، تبیین و تدوین مبانی فقهی و علمی دفاع، بخشی از تلاش برای حمایت از اندیشه حق و تحقق حاکمیت آن است.