سرپرست امور آب دلفان گفت:در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان و با استناد به دستورات قضایی دادستان شهرستان دلفان، برق ۶ حلقه چاه کشاورزی متخلف قطع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امین پورحقی سرپرست امور آب شهرستان دلفان بیان کرد: در ادامه اقدامات نظارتی و اجرایی برای صیانت از منابع آب های زیرزمینی، پرسنل اداره منابع آب این شهرستان با هماهنگی و مشارکت نیروی انتظامی و اداره برق، عملیاتی هماهنگ در برخورد با متخلفین حوزه آب انجام گرفت.

وی گفت: در این عملیات، برق ۶ حلقه چاه کشاورزی که در محدوده فعالیت خود مرتکب تخلفاتی شامل اضافه‌برداشت و عدم تمدید پروانه فعالیت شده بودند، به طور کامل قطع شد. این چاه‌ها پیش‌تر مورد بازرسی قرار گرفته و تخلفات آن‌ها محرز شده بود.

سرپرست امور آب شهرستان دلفان با اشاره به اینکه این اقدامات در قالب طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب و با هدف جلوگیری از تخلیه بی‌رویه سفره‌های آب زیرزمینی، صیانت از حقوق مردم و حفاظت از محیط زیست انجام شده است، ضمن قدردانی از همکاری مراجع قضایی، اداره برق و نیروی انتظامی، از تداوم این‌گونه عملیات نظارتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات در جهت بازگرداندن تعادل به منابع آب، نقش بازدارنده مؤثری برای سایر متخلفان ایفا کند.