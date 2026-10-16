۲۴ مهر روز ملی پارا المپیک یادآور کسانی است که با محدودیت‌های جسمی جنگیدند و توانایی‌های خود را در ورزش به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ورزشکارانی که هرچند در ظاهر محدودیت دارناما از همین محدودیت‌ها فرصت ساختند و امروز از قهرمانان ملی ایران هستند.

کسایی که یقینا باور دارند که خدای بزرگ و متعال هیچ انسانی را در این دنیا بیهوده نیافریده است و هرکسی در این جهان هستی تونایی‌هایی دارد که می‌تواند در راه درست از آن استفاده کند.

توانیابانی که با حضور خود در عرصه ورزش نشان داده‌اند خواستن توانستن است فقط کافی است اراده‌ای برای پیدا کردن توانایی‌های خود را در این حوزه داشته باشند.

۲۴ مهر هر سال به نام روز ملی پارالمپیک نامگذاری شده تا یادآور تلاش و همت کسانی باشد که هرچند محدودیت‌های جسمی دارند، اما برای نشان دادن توانایی‌های خود و سربلندی ایران اسلامی از هیج کوششی دریغ نکرده‌اند.

طبق آمار‌ها نزدیک به ۳ هزار ورزشکار سازمان یافته در استان اصفهان در رشته‌های پارالمپیکی فعالیت می‌کنند که در حال حاضر هم ۲۱ نفر از این قهرمانان در رقابت‌های پاراآسیایی ناگویای ژاپن حضور دارند تا باز برای کشورمان افتخار آفرین باشند.

گزارشی علی بهزادیان فر خبرنگار صداوسیمای اصفهان