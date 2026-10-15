مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم از فعالیت بیش از ۱۴۰۰ کارگاه گوهرتراشی در این استان خبر داد و گفت: این حرفه با سرمایه اولیه اندک و فضای کارگاهی کوچک ظرفیت مناسبی برای توسعه اشتغال به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عرب در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی، با اشاره به وجود بیش از ۱۴۰۰ کارگاه فعال گوهرتراشی در استان قم و حضور سالانه میلیون‌ها گردشگر در این استان گفت: قم از زیرساخت‌های تولید و بستر مناسب بازار فروش برخوردار است و این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه تبدیل مهارت گوهرتراشی به فعالیتی اقتصادی و تجاری را فراهم کند.

وی با بیان اینکه قم توانایی تبدیل شدن به قطب ملی هنر گوهرتراشی کشور را دارد، افزود: توسعه این صنعت مستلزم پیوند مؤثر میان آموزش، مهارت، تولید، فرآوری و بازار است تا ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد شود.

عرب با اشاره به ظرفیت بازار جهانی گوهرسنگ‌ها و تجربه کشور‌هایی همچون سوئیس، تایلند و هنگ‌کنگ در توسعه فعالیت‌های مرتبط با فرآوری، تراش و نشان‌سازی، گفت: تجربه این کشور‌ها نشان می‌دهد که توسعه زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها صرفاً به برخورداری از ذخایر معدنی وابسته نیست، بلکه فرآوری تخصصی و حضور مؤثر در بازار‌های جهانی می‌تواند زمینه‌ساز خلق ارزش اقتصادی قابل توجهی باشد.

وی همچنین با تأکید بر امکان راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک در حوزه گوهرتراشی گفت: این حرفه با سرمایه اولیه نسبتاً محدود و فضای کارگاهی کوچک قابل راه‌اندازی است و از این منظر، ظرفیت مناسبی برای توسعه اشتغال، به‌ویژه برای جوانان و بانوان، به شمار می‌رود.

راه‌اندازی دپارتمان تخصصی گوهرتراشی در قم با حمایت ایمیدرو

حجت‌الاسلام والمسلمین عرب از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دپارتمان تخصصی گوهرتراشی در استان قم با حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت آموزش‌های مهارتی، ارتقای توانمندی فعالان این حوزه و توسعه ظرفیت‌های تخصصی صنعت گوهرسنگ دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد راهبردی کشور برای توسعه اشتغال در حوزه گوهرسنگ‌ها تا افق ۱۴۱۰، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تولیدی برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

گردشگری مذهبی قم؛ فرصتی برای رونق بازار عقیق و گوهرسنگ

اکبر بهنام‌جو استاندار قم در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان قم اظهار داشت: حضور سالانه میلیون‌ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی در این استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی و گوهرسنگ‌ها، به‌ویژه عقیق، فراهم کرده است.

وی افزود: جایگاه مذهبی و فرهنگی قم و ارتباط عقیق با باور‌ها و سنت‌های دینی، زمینه مناسبی برای معرفی این محصول به زائران و گردشگران و تقویت بازار فروش آن ایجاد کرده است. از این ظرفیت می‌توان برای توسعه بازار داخلی و افزایش زمینه‌های صادرات محصولات گوهرسنگی بهره گرفت.

برنامه‌ریزی برای برپایی نمایشگاه دائمی محصولات گوهرسنگ در قم

استاندار قم با اشاره به برنامه‌های در دست پیگیری برای توسعه زیرساخت‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی استان گفت: ایجاد و فعال‌سازی نمایشگاه دائمی محصولات صنایع‌دستی با اختصاص بخشی ویژه به عقیق و گوهرسنگ‌ها، از اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

بهنام‌جو ادامه داد: در این مسیر، هماهنگی‌هایی با مسئولان ذی‌ربط برای بررسی و تأمین اعتبار مورد نیاز انجام شده است تا زمینه معرفی گسترده‌تر محصولات تولیدکنندگان استان و دسترسی مناسب‌تر گردشگران به این محصولات فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت این نمایشگاه‌ها برای معرفی تولیدات قم به هیأت‌های خارجی و مقام‌های بازدیدکننده از استان تصریح کرد: نمایشگاه دائمی می‌تواند بستری برای عرضه توانمندی‌های تولیدی استان، معرفی محصولات باکیفیت و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار‌های هدف باشد.

ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای توسعه بازار گوهرسنگ‌ها

استاندار قم با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برای رونق صنعت گوهرسنگ گفت: توسعه این حوزه نیازمند توجه هم‌زمان به تولید، ارتقای کیفیت، معرفی محصولات، بازاریابی و تسهیل صادرات است.

وی افزود: استان قم با برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تولیدی، امکان ایفای نقش مؤثرتری در توسعه بازار عقیق و دیگر گوهرسنگ‌ها را دارد و حمایت از فعالان این حوزه می‌تواند به افزایش رونق اقتصادی و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار‌های داخلی و خارجی کمک کند.