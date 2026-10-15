به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت:عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای با استفاده از یک دستگاه کمباین خودگردان و با نظارت کارشناسان فنی در مزارع جهرم آغاز شده است

سجاد قناعتیان افزود: پیش از این، عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان جهرم با استفاده از دستگاه‌های برداشت پشت‌تراکتوری انجام می‌شد و استفاده از کمباین خودگردان برای برداشت این محصول، برای نخستین بار در اراضی شهرستان تجربه می‌شود، اقدامی که می‌تواند زمینه بهره‌گیری از روش‌های نوین برداشت و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را فراهم کند.

او با بیان به ظرفیت تولید این محصول در شهرستان جهرم ادامه داد: سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در جهرم حدود ۱۰۰۰ هکتار است و میانگین برداشت این محصول از هر هکتار به حداقل ۶۳ تن می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم با بیان نقش کلیدی این محصول در تأمین خوراک دام و زنجیره تولید دامی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۶۳ هزار تن ذرت علوفه‌ای از مزارع جهرم جمع‌آوری شود.