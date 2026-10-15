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وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد، از آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون شمار شهدای نوار غزه به مجموع شهدا به ۷۴ هزار و ۳۹۶ نفر و مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۴۹ نفر رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد، در ۲۴ ساعت گذشته ۴ شهید و ۹ زخمی به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند. از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۰۵۵ نفر شهید و ۵۳۳۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
همچنین پیکر ۸۳۸ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.