شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۹۶ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد، از آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون شمار شهدای نوار غزه به مجموع شهدا به ۷۴ هزار و ۳۹۶ نفر و مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۴۹ نفر رسیده است.