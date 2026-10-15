دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با اشاره به شعار معلم تراز تا تمدن‌سازی گفت: دستیابی به ایران مقتدر و تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی، بدون برخورداری از نظام تعلیم و تربیت قدرتمند و تحول‌آفرین امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، با اشاره به شعار دومین دوره رویداد «معلمانه» با عنوان «از معلم تراز تا تمدن‌سازی؛ مسیر ایران مقتدر» گفت: انتخاب این شعار برآمده از این باور است که دستیابی به ایران مقتدر و تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی، بدون برخورداری از نظام تعلیم و تربیت قدرتمند و تحول‌آفرین امکان‌پذیر نیست؛ نظامی که مهم‌ترین رکن آن، معلمی توانمند، متخصص، متعهد و برخوردار از هویت حرفه‌ای و رسالت تمدنی است.

وی با تأکید بر جایگاه بنیادین معلم در آینده کشور افزود: معلم صرفاً انتقال‌دهنده دانش و اطلاعات نیست، بلکه در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده، پرورش سرمایه انسانی، تقویت هویت ملی و اجتماعی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور نقشی اساسی دارد. از این منظر، سخن گفتن از ایران مقتدر، مستلزم توجه جدی به جایگاه آموزش‌وپرورش و بازتعریف نقش معلم در فرایند پیشرفت و تمدن‌سازی کشور است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر جایگاه معلم در معماری تمدن نوین اسلامی تصریح کرد: باور ما این است که مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و دستیابی به ایران مقتدر، از نظام تعلیم و تربیت راهبردی و آموزش‌وپرورش قوی می‌گذرد و آموزش‌وپرورش قوی نیز بدون برخورداری از معلمان توانمند، متخصص و متعهد محقق نخواهد شد. بر همین اساس، شعار امسال «معلمانه» تلاش می‌کند پیوند میان هویت معلمی، تحول در نظام تعلیم و تربیت و افق تمدن‌سازی را برجسته کند.

سلمانی افزود: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌عنوان یکی از مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص برای نظام آموزش‌وپرورش، ظرفیت مهمی برای شکل‌گیری نسلی از معلمان برخوردار از دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد. تقویت این ظرفیت، نیازمند آن است که دانشجومعلمان از همان ابتدای ورود به دانشگاه، نسبت به جایگاه و رسالت خود شناخت عمیق‌تری پیدا کنند و مسیر تحصیل و رشد حرفه‌ای خود را با نگاهی فراتر از کسب مدرک دانشگاهی دنبال کنند.

وی با بیان اینکه تربیت معلم تراز نیازمند توجه همزمان به ابعاد علمی، مهارتی، هویتی و اجتماعی است، خاطرنشان کرد: معلم تراز باید در کنار تسلط بر دانش تخصصی و مهارت‌های تدریس، نسبت به عدالت آموزشی، مسائل جامعه، تربیت نسل آینده و پیشرفت کشور احساس مسئولیت داشته باشد. از این رو، تربیت چنین معلمانی مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای رشد فکری، هویتی و حرفه‌ای آنان از دوران دانشجویی است.

«معلمانه» آغاز مسیری برای تربیت دانشجومعلمان آرمان‌خواه، متخصص و متعهد است

محمدصادق طحان، دبیر واحد تربیت رسمی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مسئول دومین دوره رویداد «معلمانه»، نیز با اشاره به اهداف اجرایی و تربیتی این رویداد اظهار کرد: «معلمانه» صرفاً یک اردوی فرهنگی یا برنامه‌ای برای آشنایی اولیه دانشجویان با فضای دانشگاه نیست؛ بلکه تلاشی برای آغاز یک مسیر تربیتی هدفمند است تا دانشجومعلمان از نخستین روز‌های ورود به دانشگاه، با هویت حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و نقش خود در آینده نظام تعلیم و تربیت آشنا شوند.

وی افزود: در دومین دوره این رویداد، حدود ۳۰۰ نفر از دانشجومعلمان ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در دو بخش خواهران و برادران حضور خواهند داشت. برنامه‌ریزی این دوره با این رویکرد صورت گرفته است که دانشجویان علاوه بر آشنایی با فضای دانشگاه و الزامات تحصیل در مراکز تربیت معلم، تصویری روشن‌تر از مسیر رشد علمی، مهارتی و تشکیلاتی خود در دوران دانشجویی به دست آورند.

مسئول دومین دوره رویداد «معلمانه» با اشاره به محور‌های آموزشی این دوره تصریح کرد: مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مهارتی با بهره‌گیری از ظرفیت استادان و صاحب‌نظران مطرح کشوری در حوزه تعلیم و تربیت پیش‌بینی شده است. مبانی معلمی و هویت حرفه‌ای معلم، مهارت‌های تدریس، توانمندسازی و مهارت‌افزایی حرفه‌ای، شناخت مسائل و الزامات تحول در نظام آموزش‌وپرورش و آشنایی با ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تعلیم و تربیت، از جمله محور‌های مورد توجه در این دوره خواهد بود.

طحان ادامه داد: یکی از ضرورت‌های امروز نظام تعلیم و تربیت، تربیت معلمانی است که بتوانند در کنار برخورداری از دانش نظری، از مهارت‌های عملی و توانایی مواجهه با مسائل واقعی کلاس درس نیز برخوردار باشند. به همین دلیل، در طراحی برنامه‌های «معلمانه» تلاش شده است میان مبانی نظری تعلیم و تربیت، هویت حرفه‌ای معلم و مهارت‌های مورد نیاز برای ایفای نقش مؤثر در مدرسه پیوند برقرار شود.

وی با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین در آینده آموزش‌وپرورش گفت: هوش مصنوعی و تحولات فناورانه، فرصت‌ها و چالش‌های تازه‌ای را پیش روی نظام‌های آموزشی قرار داده‌اند. آشنایی دانشجومعلمان با این ظرفیت‌ها و شناخت کاربرد‌های آنها در فرایند یاددهی و یادگیری، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای معلمان در آینده باشد. از این رو، توجه به هوش مصنوعی در کنار مبانی معلمی و مهارت‌های تخصصی، یکی از محور‌های مورد توجه در برنامه آموزشی این دوره است.

دبیر واحد تربیت رسمی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با بیان اینکه آرمان‌خواهی و تخصص باید در مسیر تربیت معلم مکمل یکدیگر باشند، خاطرنشان کرد: هدف ما پرورش دانشجومعلمانی است که در کنار پایبندی به آرمان‌های خود و دغدغه‌مندی نسبت به عدالت آموزشی و پیشرفت کشور، از توان علمی، تخصص حرفه‌ای، مهارت‌های لازم و تعهد کافی برای ایفای مسئولیت معلمی برخوردار باشند. معلمی که قرار است در شکل‌گیری آینده کشور نقش‌آفرینی کند، باید از دوران دانشجویی برای این مسئولیت خطیر آماده شود.

وی افزود: برگزاری دومین دوره «معلمانه» در ادامه تجربه سال گذشته، تلاشی برای تقویت ارتباط میان دانشجومعلمان و ایجاد زمینه‌ای برای آغاز یک مسیر مشترک در حوزه هویت‌یابی حرفه‌ای، رشد مهارتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. امیدواریم این رویداد بتواند نقطه شروعی برای شکل‌گیری نگاه عمیق‌تر دانشجویان به جایگاه معلمی و نقش آنان در آینده نظام تعلیم و تربیت باشد.

از معلم تراز تا تمدن‌سازی؛ افق مشترک دومین دوره معلمانه

سلمانی و طحان در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر نظام تعلیم و تربیت و تربیت نیروی انسانی توانمند، اظهار کردند: آینده هر جامعه تا حد زیادی در کلاس‌های درس و در فرایند تربیت نسل آینده شکل می‌گیرد. اگر از ایران مقتدر و تمدن‌ساز سخن می‌گوییم، باید تربیت معلم را در کانون توجه قرار دهیم؛ چراکه سرمایه‌گذاری بر دانش، هویت، مهارت و توانمندی معلمان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

اردوی آموزشی ـ فرهنگی «معلمانه» با همین رویکرد و با هدف برداشتن گامی در مسیر تربیت معلم تراز برگزار می‌شود؛ مسیری که از تقویت هویت حرفه‌ای دانشجومعلمان آغاز می‌شود و با ارتقای دانش و مهارت آنان، زمینه نقش‌آفرینی مؤثرترشان را در نظام تعلیم و تربیت و تحقق آرمان ایران مقتدر فراهم می‌کند.