امام جمعه تبریز با تاکید بر جایگاه تمدنی، فرهنگی و اقتصادی آذربایجان شرقی خواستار برگزاری شایسته رویدادهای بین‌المللی مفاخر ملی، عملیاتی‌سازی رویکرد مسجد‌محوری و ترمیم عادلانه حقوق و دستمزدها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مطهری‌اصل در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور و با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در استان برگزار شد اظهار کرد: امیدواریم به‌ زودی شاهد سفر رئیس‌جمهور به استان و دیدار مردمی و چهره‌به‌چهره ایشان با مردم آذربایجان شرقی باشیم.

وی به بیان چند مطالبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان پرداخت و افزود: نخستین موضوع برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه طباطبایی است که با توجه به جایگاه فلسفی و عرفانی این عالم برجسته می‌تواند فرصتی برای معرفی اندیشه‌های عقلانی و صلح‌طلبانه ایران اسلامی به جهان باشد.

وی با اشاره به توجه بین‌المللی به بزرگداشت علامه طباطبایی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اظهار کرد: با توجه به حمایت کشور‌هایی همچون پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان از این موضوع انتظار داریم کنگره‌ای در شان این شخصیت علمی و دینی در سطح ملی و کشور‌های همسایه برگزار شود.

حجت الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل همچنین با تاکید بر ضرورت برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار گفت: با توجه به تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بر برگزاری کنگره بزرگداشت استاد شهریار هر پنج سال یکبار، انتظار داریم این موضوع نیز در دستور کار دولت قرار گیرد و زمینه برگزاری مراسمی در شان این شاعر برجسته فراهم شود.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر الگوی حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور اظهار کرد: با وجود طرح این موضوعات در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد مدیران اجرایی و استانی هنوز توجیه و آشنایی کافی با سازوکارهای عملیاتی آن ندارند.

وی افزود: انتظار داریم رئیس‌جمهور این رویکرد‌ها را به‌صورت روشن تبیین کند تا مدیران اجرایی، سیاسی و اجتماعی بتوانند با هماهنگی بیشتر، زمینه اجرای موثر آنها را فراهم کنند و نتایج ملموس این سیاست‌ها در زندگی مردم نمایان شود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دولت و کارگران در شرایط تورمی تاکید کرد: زندگی کارمندی و کارگری با توجه به تورم بالا با مشکلات جدی مواجه شده است از این‌رو انتظار داریم ترمیم حقوق همه کارکنان دولت به‌ویژه معلمان و نیرو‌های مسلح در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع حجاب و عفاف خواستار توجه بیشتر مسئولان به صیانت از این حوزه شد و گفت: کشور از سنت‌های ملی و مذهبی ارزشمندی برخوردار است که بنیان خانواده و مناسبات اجتماعی بر آنها استوار است و لازم است برای تقویت این ارزش‌ها اقدامات موثری انجام شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی از پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و تجاری قابل‌توجه و مردمی سختکوش، مهمان‌نواز و علاقمند به ایران برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تاریخی تبریزی‌ها در توسعه و آبادانی سایر مناطق، به محله‌های تاریخی تبریزی‌ها در اصفهان اشاره کرد و این موارد را نشانه‌ای از پیوند‌های تاریخی و فرهنگی تبریز با مناطق مختلف دانست.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مذهبی و فرهنگی تبریز و فعالیت‌های هیئت‌های حسینی در این شهر تاکید کرد: آذربایجان شرقی ظرفیت‌های فراوانی دارد و انتظار مردم استان این است که دولت، وزارتخانه‌ها و هیئت وزیران در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، شان، منزلت و جایگاه والای مردم آذربایجان را آن‌گونه که زیبنده این ملت بزرگ و تاریخ‌ساز است ملاک عمل و اجرا قرار دهند.