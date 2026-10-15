به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در احکام این انتصاب ها، ضمن تأکید بر شایستگی، تعهد و تجارب منصوبان، بر ضرورت تحول‌آفرینی، نوسازی، چابک‌سازی و هوشمندسازی هدفمند کانون‌ها با تکیه بر تفکر انقلابی و عملکرد جهادی در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید شده است.

گسترش شبکه بسیج اساتید و تربیت استاد تراز انقلاب اسلامی

گسترش کمی و کیفی شبکه بسیج اساتید با هدف تحقق آرمان «هر استاد یک بسیجی»، سازماندهی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و الگوسازی از استادان اسوه برای تحقق الگوی «استاد تراز انقلاب اسلامی»، از جمله مأموریت‌های مورد تأکید در این احکام است. در این چارچوب، شاگردپروری، توسعه علم و فناوری و پاسخ‌گویی دانش‌بنیان به نیاز‌های جامعه و نظام حکمرانی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت حرکت استادی ایران و حل مسائل کشور

نهادسازی تخصصی، بسترسازی برای نقش‌آفرینی استادان و راهبری «حرکت استادی ایران» در دانشگاه‌ها با هدف عمق‌بخشی به جهاد تبیین و حل مسائل کلیدی انقلاب اسلامی، از دیگر مأموریت‌های مسئولان جدید کانون‌هاست. همچنین فعال‌سازی ظرفیت اعضای هیئت علمی در حوزه‌های نظریه‌سازی، کادرسازی، شبکه‌سازی و نهادسازی برای دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری، دولت کارآمد و جامعه اسلامی در این احکام مورد تأکید قرار گرفته است.

توسعه دیپلماسی علمی و هم‌افزایی در محیط دانشگاه

در بخش دیگری از این احکام، بر توسعه نقش‌آفرینی بین‌المللی استادان، به‌ویژه از طریق دیپلماسی علم و فناوری، با هدف تقویت الهام‌بخشی انقلاب اسلامی و عمق‌بخشی به جبهه مقاومت جهانی تأکید شده است. همچنین هم‌افزایی با نهاد‌ها و اقشار انقلابی دانشگاه، به‌ویژه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج دانشجویی و بسیج کارکنان، از دیگر محور‌های مورد تأکید برای تقویت نقش‌آفرینی یکپارچه و مشترک جبهه انقلاب اسلامی است.

بر این اساس، دکتر احمدرضا اوجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دکتر رضا امیدی قنبری در دانشگاه فرهنگیان پردیس علوم پایه، دکتر رمضانعلی نادری مایوان در دانشگاه کوثر بجنورد، دکتر روح‌الله زارع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن، دکتر زینب باقری نجف‌آباد در دانشگاه ملی مهارت دختران یاسوج، دکتر سید محمد حسینی در دانشگاه ادیان و مذاهب قم، دکتر سیده راضیه سید خراسانی در پردیس فرهنگیان کاشان، دکتر علی ترابی در دانشگاه فرهنگیان پردیس علوم انسانی، دکتر مجید پاکدامن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائن، دکتر محسن نجفی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، دکتر محمد سیم‌جو در دانشگاه صنعتی سهند، دکتر موسی عربی در دانشگاه شیراز، دکتر مهدی رشیدی کوچی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون، دکتر صمد اسمی قیه‌باشی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم، آقای مسعود گودرزی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، آقای مصطفی حیدری در دانشگاه پیام نور مرکز طبس، آقای مصطفی سماواتی در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ایلام، آقای مهدی اسماعیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر و خانم ساغر صهبا در دانشگاه ملی مهارت دختران اصفهان منصوب شدند.

این انتصاب‌ها برای تقویت شبکه بسیج اساتید و سازماندهی ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهیان برای نقش‌آفرینی مؤثرتر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و حکمرانی کشور صورت گرفته است.