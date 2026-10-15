به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب، «نخل ماهی» نوشته پروین پناهی، داستان دختری کوچک به نام ماهی را روایت می‌کند که در روز‌های جنگ ایران و عراق، همراه مادر و بی‌بی‌اش زندگی می‌کند.

پدر ماهی برای دفاع از کشور به جبهه رفته و او در انتظار بازگشت پدر، با نخل تنهای حیاط خانه‌شان هم‌صحبت می‌شود و نام آن را «نخل آرزوها» می‌گذارد.

آرزوی ماهی، پایان زودهنگام جنگ و بازگشت بابا یونس به خانه است. گفت‌و‌گو‌ها و شوخی‌های او با بی‌بی و خالو، با استفاده از لهجه جنوبی، از بخش‌های خواندنی این اثر به شمار می‌رود.

پروین پناهی، نویسنده این کتاب، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد و از دیگر آثار او می‌توان به «آلتای»، «تپه هفت دیو»، «هاچی و بالدرین»، «فوتی فروتی غوله» و «شاه و ماه» اشاره کرد. او همچنین مدرس و داور جشنواره‌های قصه‌گویی، از جمله جشنواره «مادران قصه‌گوی شهر تهران» است.

کتاب «نخل ماهی» با تصویرگری زهرا زرین‌پور و طراحی گرافیک محی‌الدین میرزایی، در ۸۰ صفحه و قطع وزیری کوتاه از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شده است.

جایزه‌ی لاک‌پشت پرنده، شامل مدال و نشان‌های طلایی و نقره‌ای است که به کتاب‌های برگزیده هر سال فهرست لاک پشت پرنده اهدا می‌شود. نشان ویژه‌ی جایزه‌ی لاک پشت پرنده نیز به خاطر مجموعه‌ی فعالیت‌های یک فرد در طول سال‌ها اعطا می‌شود.

فهرست لاک‌پشت پرنده فهرستی است از کتاب‌های برتر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان ایرانی. این کتاب‌ها را گروهی از منتقدان، کارشناسان و نویسندگان کودک و نوجوان، با بررسی کتاب‌های هر فصل، انتخاب می‌کنند. کتاب‌ها بر اساس شیوه‌نامه‌ای مکتوب و با اصول و معیار‌هایی روشن به فهرست راه می‌یابند و یا موفق به دریافت نشان طلایی یا نقره‌ای می‌شوند. هر سال، داوران و سیاست‌گذارانِ فهرست، براساس مقتضیات روز و هم‌چنین با توجه دیدگاه‌ها و نقد و بررسی صاحب‌نظران، این معیار‌ها و ملاک‌ها را بازبینی می‌کنند و آنها را در متنی با عنوان اصول، شیوه‌ی اجرایی و معیار‌های فهرست و نشان‌های لاک‌پشت پرنده اعلام می‌کنند.