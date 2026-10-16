مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: افغانستان، پاکستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه بازار‌های هدف خرمای این شهرستان هستند و محصول پس از سورتینگ به این کشور‌ها صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: افغانستان، پاکستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه بازار‌های هدف خرمای این شهرستان هستند که محصول پس از سورتینگ، درجه‌بندی و بسته‌بندی، روانه این بازار‌ها و بازار‌های داخلی می‌شود.

محمد حیدری افزود : شهرستان قیروکارزین با تولید سالانه بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول، سهمی ۶ درصدی در تولید خرمای کشور و ۴۰ درصدی در استان فارس دارد.

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت : برداشت خرما از ۱۱ هزار هکتار نخلستان‌های شهرستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان‌ماه ادامه داشته باشد.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، متوسط برداشت خرما در نخلستان‌های این شهرستان حدود ۱۲ تن در هر هکتار است که با توجه به این عملکرد، میزان کل تولید امسال به بیش از ۱۲۰ هزار تن خواهد رسید.

حیدری با اشاره به تنوع ارقام خرمای تولیدی در قیروکارزین تصریح کرد: زاهدی، خاصویی، هلیله، شاهانی و تورز از مهم‌ترین ارقام این منطقه هستند و در این میان، خرمای «زاهدی» با سهمی حدود ۹۰ درصدی، عمده تولید شهرستان را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: افغانستان، پاکستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه بازار‌های هدف خرمای این شهرستان هستند که محصول پس از سورتینگ، درجه‌بندی و بسته‌بندی، روانه این بازار‌ها و بازار‌های داخلی می‌شود.

وی با تأکید بر نقش کلیدی برداشت خرما در رونق اقتصادی منطقه افزود: زنجیره تولید، برداشت و عرضه خرما در قیروکارزین به‌طور فصلی زمینه اشتغال حدود ۵۰ هزار نفر از کارگران را فراهم می‌کند.

حیدری کمبود صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری را از مهم‌ترین چالش‌های بخش خرمای شهرستان برشمرد و از سرمایه‌گذاران دعوت کرد برای راه‌اندازی واحد‌های فرآوری و صنایع تبدیلی در قیروکارزین مشارکت کنند.