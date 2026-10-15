منتظران امام زمان(عج) با دل‌های شکسته و دست به دعا، از خداوند تعجیل در فرج را مسئلت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، انتظار امام زمان(عج)، تنها یک باور تاریخی نیست؛ یک حالت روحی و قلبی است که در دل‌های شکسته و دست‌های به دعا بلندشده، معنا پیدا می‌کند.

امروز، کسانی منتظر آن حضرت هستند که با دلی لرزان و چشمانی مشتاق، پیش درگاه خداوند می‌روند و از پروردگار عالمیان می‌خواهند آخرین ذخیره الهی‌اش را برای رفع مشکلات عالم برساند.

او تنها منجی است

در باور منتظران، امام زمان(عج) تنها منجی است که به داد همه انسان‌های مظلوم خواهد رسید. او خواهد آمد تا در برابر ظلم ظالمان و شیاطین روزگار بایستد و عدالت را در سراسر گیتی برقرار کند. این اعتقاد، نه یک آرزوی دور، که یک امید زنده و محرک در زندگی مؤمنان است.

انتظار فعال؛ از دعا تا آمادگی

انتظار در فرهنگ شیعی، تنها نشستن و دعا کردن نیست؛ انتظار فعال است. منتظران واقعی با دعا، توسل و آمادگی معنوی و عملی، خود را برای یاری امام زمان(عج) آماده می‌کنند. در شب‌های ایستادگی و در محافل دعای توسل مازندران، این آمادگی به شکل حضور پرشور مردم در مساجد و میادین دیده می‌شود.

یکی از منتظران در این باره می‌گوید: «ما با دل‌های شکسته و دست‌های دعا آمده‌ایم تا از خداوند بخواهیم فرج امام زمان(عج) را نزدیک کند. او تنها امید عالم است و با آمدنش، ظلم و ستم از جهان رخت برمی‌بندد.»

آخرین ذخیره الهی؛ رفع‌کننده مشکلات عالم

باور به ظهور منجی، در دل مشکلات و بحران‌های امروز جهان، امیدی بزرگ برای مستضعفان و مظلومان است. منتظران معتقدند که آخرین ذخیره الهی، با قدرت الهی خود، مشکلات عالم را برطرف خواهد کرد و بساط ظلم و فساد را برخواهد چید. این اعتقاد، به آنان صبر، مقاومت و امید می‌بخشد.

ایستادگی در برابر ظالمان و شیاطین

در نگاه منتظران، امام زمان(عج) کسی است که در برابر ظلم ظالمان و شیاطین روزگار خواهد ایستاد. او پرچم عدالت را برخواهد افراشت و حق را به صاحبانش بازخواهد گرداند. این باور، در دعاها و زیارت‌های مربوط به آن حضرت نیز به روشنی دیده می‌شود؛ جایی که از خداوند می‌خواهیم «اللهم عجل لولیک الفرج» و ظهور او را نزدیک گرداند.

پیوند دعا و عمل در فرهنگ انتظار

فرهنگ انتظار، تنها به دعا خلاصه نمی‌شود. منتظران واقعی می‌دانند که باید در مسیر آماده‌سازی جامعه برای ظهور گام بردارند. از خودسازی و تقوا تا خدمت به مردم و ایستادگی در برابر ظلم، همه بخشی از مسئولیت منتظران است. در مازندران، این فرهنگ در قالب حرکت‌های مردمی، حضور در میادین و توسل به اهل‌بیت(ع) جلوه‌گر شده است.

امید به فردایی روشن

انتظار، یعنی امید به فردایی روشن؛ فردایی که در آن، عدالت برقرار شود، مظلومان به حق خود برسند و ظالمان در برابر اراده الهی سر تعظیم فرود آورند. منتظران واقعی، با دل‌های شکسته و دست‌های دعا، هر شب این امید را زنده نگه می‌دارند و برای ظهور آن یگانه منجی، لحظه‌شماری می‌کنند.