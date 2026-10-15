یک متخلف زنده‌گیری پرندگان در اراضی کشاورزی شهرستان خرامه دستگیر شد و دو قمری، یک دلیجه و سه رشته تور زنده‌گیری از وی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرامه، گفت: این متخلف در حالی که در کومه‌ای مخفی شده و قصد زنده‌گیری پرندگان شکاری را داشت، با همکاری دادستانی و مأموران انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست، پس از رصد موقعیت و هماهنگی‌های لازم، در اراضی کشاورزی اطراف خرامه دستگیر شد.

لیلا نبی‌زاده افزود: دو فرد قمری، یک فرد دلیجه و سه رشته تور زنده‌گیری به همراه سایر ادوات مرتبط نیز از وی کشف و ضبط شد.

او با اشاره به پیامد‌های زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان با تور و تله، بیان کرد: پرندگان در حفظ تعادل اکوسیستم نقش مهمی دارند و با کنترل جمعیت برخی حشرات و جوندگان، به پایداری چرخه‌های طبیعی کمک می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرامه در پایان گفت: زنده‌گیری این گونه‌ها علاوه بر آسیب به جمعیت پرندگان، می‌تواند تعادل زیستی مناطق را نیز برهم بزند.

نبی زاده اضافه کرد: زنده‌گیری این گونه‌ها علاوه بر آسیب به جمعیت پرندگان، می‌تواند تعادل زیستی مناطق را نیز برهم بزند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرامه با تأکید بر برخورد با شکار و صید غیرمجاز افزود: پایش مناطق و اقدامات کنترلی مأموران محیط زیست برای پیشگیری از تخلفات شکار و زنده‌گیری پرندگان ادامه دارد.