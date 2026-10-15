مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، از جان‌باختن یک کارگر بر اثر ریزش معدن اردکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بالاکتفی گفت:حوالی ساعت ۱۳:۵۰ روز پنجشنبه، حادثه ریزش در معدن روباز «خاک کاشی» در حوالی روستای «توت» شهرستان اردکان رخ داد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: به محض دریافت گزارش حادثه، تیم‌های امدادی شامل هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند. عملیات آواربرداری و بازگشایی معدن انجام گرفت، اما متأسفانه با وجود تلاش نیرو‌های امدادی، کارگر محبوس‌شده در معدن جان خود را از دست داد.