آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور با حضور وزیر بهداشت برگزار شد و ۸۴ دستگاه آمبولانس از مدل‌های ۳۵۰۰ و ۲۷۰۰ سی سی به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل بیماران و خدمات فوریت‌های پزشکی کشور اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه این مراسم با اشاره به ضرورت تقویت مستمر ناوگان آمبولانس کشور گفت: امروز برای توسعه و تجهیز بیشتر ناوگان آمبولانسی کشور گرد هم آمده‌ایم و برنامه ما این است که این مسیر را با جدیت ادامه دهیم. در این مرحله نیز ۸۴ دستگاه آمبولانس به ناوگان کشور اضافه می‌شود که پس از این مراسم به استان‌ها و شهر‌های مختلف اختصاص خواهند یافت.

وی با تاکید بر نقش حیاتی آمبولانس‌ها در شرایط بحرانی و جنگ افزود: در شرایط جنگی، آمبولانس‌ها و نیرو‌های اورژانس نقش مهمی در انتقال مجروحان و تکمیل چرخه سریع و مؤثر ارائه خدمات سلامت دارند. برای اینکه بتوانیم خدمات درمانی را به‌موقع به مجروحان ارائه دهیم، باید ناوگان اورژانس کشور از ظرفیت و آمادگی کافی برخوردار باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به خسارت‌های واردشده به ناوگان اورژانس در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: در جریان این جنگ، حدود ۷۸ دستگاه آمبولانس بر اثر بمباران‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تخریب شد و از بین رفت. بنابراین، جایگزینی آمبولانس‌های آسیب‌دیده و همچنین نوسازی آمبولانس‌های فرسوده، از ضرورت‌های جدی نظام سلامت در شرایط کنونی است.

دکتر ظفرقندی ادامه داد: ما باید برای شرایط بحرانی از پیش آماده باشیم و این آمادگی را در همه ابعاد نظام سلامت، متناسب با شرایط جنگی و نیاز‌های کشور، تقویت کنیم. توسعه ناوگان آمبولانس نیز بخشی از همین برنامه است و این روند با هدف افزایش توان خدمت‌رسانی به مردم ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه کاهش کمبود آمبولانس نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است، گفت: تقویت ناوگان یک اقدام تدریجی و ادامه دار است؛ چراکه بخشی از آمبولانس‌ها ممکن است در حوادث آسیب ببینند یا تخریب شوند و بخشی دیگر نیز به دلیل فرسودگی، نیازمند جایگزینی باشند. از این رو، باید به‌صورت مداوم برای نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان اقدام کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: هدف این است که آمبولانس‌های جدید به‌طور مستمر به ناوگان کشور اضافه شوند تا ضمن جبران خسارت‌ها و جایگزینی خودرو‌های فرسوده، آمادگی اورژانس برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم و انتقال به‌موقع بیماران و مصدومان افزایش یابد.