به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (۲۲ تا ۲۳ مهر) ، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



اجرای حکم شلاق برای کارکنان پترو پارس در هویزه

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون اجرای حکم شلاق برای تعدادی از کارکنان شرکت پتروپارس را قویاً تکذیب کرد و از برخورد قانونی با نشردهندگان شایعات خبر داد.



پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خبر منتشرشده در فضای مجازی درباره پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران را رد کردند. این دو سازمان تأکید کردند چنین وامی پرداخت نمی‌شود و این خبر صحت ندارد.



مشاهده پهپاد در آسمان نظرآباد استان البرز

روابط عمومی فرمانداری شهرستان نظرآباد اعلام کرد هواپیمای مشاهده‌شده در آسمان این شهرستان از نوع فوق‌سبک و متعلق به فرودگاه آموزشی پیام کرج بوده است.



تکرار ادعای آزادی محسن مقصودلو(تتلو) از زندان

ادعای مطرح‌شده پیرامون «آزادی محسن مقصودلو (تتلو) از زندان» که کسب اطلاع از خانواده وی (خواهر او) و وکلای محسن مقصودلو نشان می‌دهد که تا این لحظه هیچ‌گونه ابلاغ یا سند مکتوبی درباره آزادی، عفو یا تغییر وضعیت قضایی تتلو ارائه نشده است.



نسبت خانوادگی محسن پاکنژاد و بیژن زنگنه

در پی اظهارات اخیر اصغر ابراهیمی اصل مبنی بر وجود نسبت خانوادگی میان محسن پاک نژاد و بیژن زنگنه، یک منبع نزدیک به وزیر اسبق نفت با رد این ادعا تاکید کرد که پاک نژاد هیچ گونه نسبت نسبی یا سببی با زنگنه و اعضای خانواده وی ندارد.



انتشار لیست قیمت‌های غیر معتبر از محصولات شرکت خودرو سازی بهمن موتور

شرکت بهمن‌موتور با رد قیمت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی، اعلام کرد اطلاعات مربوط به نرخ و زمان عرضه محصولات این شرکت که از مسیرهای غیررسمی منتشر می‌شوند، اعتبار ندارند.



ورود سکوی «ازکی» به ترکیب سهامداری شرکت بیمه هوشمند فردا

شرکت بیمه هوشمند فردا با انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی بر روی سامانه کدال، شایعات و اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام این شرکت توسط سکوی «ازکی» را به‌طور رسمی تکذیب و اعلام کرد تاکنون هیچ‌گونه معامله سهامی در این رابطه صورت نگرفته است.





