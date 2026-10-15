رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در سومین جلسه کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، بر ضرورت اخذ ضمانت الکترونیک در شعب و نقش آن در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین جلسه کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان آذربایجانغربی/رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی:اخذ ضمانت الکترونیکی باید در دستور کار شعب باشد.

محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در سومین جلسه کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با تاکید بر شاخص‌های ارزیابی قضایی ۱۸ گانه، بر اجرای کامل آن در حوزه‌های قضایی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به اهتمام مضاعف به زندان‌های استان تاکید کرد وگفت: بازدید‌های هدفمند باید در دستور کلیه مسولان قضایی استان باشد از جمله باید در دیدار‌های با زندانیان افرادی را که نتوانسته‌اند در دیدار‌های قبلی ملاقات کنند ببینیم و وضعیت قضایی هر کدام را دقیق بررسی کنیم.

علی نژاد افزود:زندانیان تحت قرار خصوصا قرار‌هایی که طولانی شده باید مورد توجه قرار گیرند.

مقام ارشد قضایی استان به اخذ ضمانت الکترونیک در شعب هم تاکید و گفت: ضمانت الکترونیک یقینا به تسریع در روند پرونده کمک می‌کند.

علی نژاد با اشاره به اقدام شاخص دستگاه قضایی استان در ایام جنگ در خصوص اخذ تامین از محکومین در بدو ورود به زندان گفت:این تدبیر دستگاه قضایی استان واقعا کار ارزشمندی بود و در شرایط جنگی از رفت و آمد مجدد برای استفاده زندانی از ارفاقات قانونی جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان به استفاده حداکثری از پابند الکتریکی برای واجدین شرایط تاکید کرد و آنرا کمک به اصلاح زندانی و کمک به خانواده زندانی عنوان کرد.

علی نژاد در ادامه اظهار داشت:کمک و خدمت به زندانیان اجر و پاداش الهی دارد و همکارانی که کمک به گره‌گشایی از امور زندانیان می‌کنند در واقع با خدا معامله می‌کنند.

وی در ادامه افزود: روسا و دادستان‌ها و مدیران زندان‌ها با برگزاری نشست‌های هم اندیشی، هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم را در بحث آمار محکومین مالی و مهریه تدبیر نمایند.



رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از این جلسه افزود: مدیران قضایی برنامه‌های آزادسازی، با کمک خیرین و با بهره گیری از اراقات قانونی در دستور کار قرار دهند.

علی نژاد در ادامه با بیان اینکه مدیران قضایی، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید در این خصوص مجدانه پای کار باشند بر تشکیل مستمر و مرتب جلسات شورای طبقه بندی تاکید کرد.

در ابتدای این جلسه بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و همچنین فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به ارائه گزارشی از وضعیت قضائی زندانیان و وضعیت استان در شاخص‌های ارزیابی قضایی ۱۸ گانه پرداختند و سپس دستورات دیگر جلسه مطرح و اعضای جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.