معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها؛ گفت: توسعه آموزش و مهارت در صنعت گوهرسنگ باید با تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، فرآوری‌کنندگان و بازار‌های داخلی و صادراتی همراه شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وجیه‌الله جعفری در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی با اشاره به روند شکل‌گیری سند ملی توسعه گوهرسنگ کشور گفت: تدوین این سند از سال ۱۴۰۰ و واگذاری راهبری آن به ایمیدرو، زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که امروز نتایج آن را در توسعه آموزش‌های تخصصی، تجهیز مراکز و برگزاری مسابقات ملی گوهرتراشی مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به آموزش حدود ۸ هزار نفر در ۱۶ استان کشور افزود: برگزاری سه دوره مسابقات ملی گوهرتراشی و گسترش آموزش‌های مهارتی، نشان‌دهنده افزایش مشارکت و توسعه ظرفیت‌های انسانی در این صنعت است. در این مسیر، همکاری ایمیدرو، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دیگر دستگاه‌های مرتبط نقش مؤثری داشته است.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه پیشرفت در آموزش و فرآوری باید با توسعه بازار همراه شود، گفت: اگر حلقه اتصال میان تولید و بازار شکل نگیرد، دستاورد‌های ایجادشده در حوزه آموزش و مهارت نیز به‌تدریج تضعیف خواهد شد. از این رو، توسعه بازار داخلی، شناسایی بازار‌های صادراتی و ایجاد برند‌های معتبر برای گوهرسنگ‌های ایرانی باید در اولویت برنامه‌های آتی قرار گیرد.

جعفری با اشاره به ظرفیت‌هایی همچون فیروزه نیشابور و گوهرسنگ‌های موجود در استان قم افزود: با وجود برخورداری کشور از ذخایر متنوع گوهرسنگ، هنوز از ظرفیت‌های این حوزه برای ایجاد برند‌های ملی و بین‌المللی به اندازه کافی بهره‌برداری نشده است.

وی اضافه کرد: معرفی هدفمند محصولات، ارتقای کیفیت فرآوری، سامان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف و استخراج و تقویت ارتباط با بازار، می‌تواند زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ذخایر معدنی و ظرفیت‌های هنری کشور را فراهم کند.

گوهرسنگ‌ها؛ ظرفیتی برای توسعه مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک



معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به ویژگی‌های اشتغال‌زایی صنعت گوهرسنگ گفت: این صنعت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده از منابع معدنی، ظرفیت مناسبی برای توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و مشاغل خانگی دارد و می‌تواند زمینه فعالیت اقتصادی طیف گسترده‌ای از افراد را فراهم کند.

وی ادامه داد: پیوند میان ذخایر معدنی، نیروی انسانی توانمند و هنر #گوهرتراشی، امکان تبدیل مواد اولیه به محصولاتی با ارزش اقتصادی بالاتر را فراهم می‌سازد. بهره‌گیری از این ظرفیت، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

ضرورت رفع موانع اجرایی سند ملی توسعه گوهرسنگ

جعفری با اشاره به هدف‌گذاری سهم یک‌درصدی از گردش مالی بازار جهانی گوهرسنگ تا سال ۱۴۰۵ گفت: دستیابی به اهداف کمی نیازمند ارزیابی دقیق عملکرد، شناسایی موانع اجرایی و رفع گلوگاه‌های موجود است.

وی افزود: باید مشخص شود چه عواملی مانع تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده شده‌اند و در صورت وجود ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، کمبود حمایت یا مشکلات اجرایی، برای رفع آنها اقدام شود. تعیین اهداف کمی و ارزیابی مستمر میزان تحقق آنها، از الزامات اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای است.

معاون وزیر صمت همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر برنامه‌ها متناسب با شرایط و ظرفیت‌های کشور تأکید کرد و گفت: در کنار بازنگری و اصلاح سیاست‌ها، باید اجرای برنامه‌های مصوب نیز با جدیت دنبال شود تا اهداف تعیین‌شده به نتایج عملیاتی منجر شوند.

جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌ها و توسعه بازار، شاهد ارتقای کیفیت محصولات و افزایش سهم گوهرسنگ‌های ایرانی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی باشیم.