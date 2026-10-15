مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، از تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای ازسرگیری عملیات اجرایی سالن ورزشی «سردار جنگل» و هدف‌گذاری برای افتتاح یکی از طرح های ۱۴ ساله ورزشی پیشوا در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در جریان بازدید از پروژه‌های ورزشی شهرستان پیشوا از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای ازسرگیری عملیات اجرایی سالن ورزشی سردار جنگل خبر داد و تأکید کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان با هدف افزایش دسترسی جوانان و بانوان به امکانات ورزشی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت سالن ورزشی سردار جنگل افزود: در جریان سفر استاندار تهران ۱۵ میلیارد تومان برای آغاز یک پروژه جدید در پیشوا پیش‌بینی شده بود که با هماهنگی فرماندار شهرستان و موافقت استاندار، مقرر شد این اعتبار به سالن ورزشی سردار جنگل اختصاص یابد تا عملیات اجرایی آن از سر گرفته شود.

ستوده‌نژاد بیان کرد: تلاش می‌کنیم با پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل این پروژه سرعت بگیرد و این مجموعه هرچه زودتر در اختیار ورزشکاران شهرستان قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین با اشاره به پیشرفت یکی دیگر از پروژه‌های ورزشی پیشوا گفت: بر اساس اعلام دفتر فنی و مهندسی، یکی از سالن‌های ورزشی شهرستان که پس از حدود ۱۴ سال در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است، برای افتتاح در دهه فجر هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به بازدید از پروژه‌های ورزشی جلیل‌آباد افزود: زیرسازی زمین چمن مصنوعی فوتسال این منطقه با همکاری شهرداری انجام شده است و تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبار مورد نیاز، نصب چمن مصنوعی نیز انجام شود تا ورزشکاران بتوانند از این زمین استفاده کنند.

ستوده‌نژاد با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های ورزشی گفت: یکی از سالن‌های ورزشی قدیمی و بلااستفاده شهرستان با مشارکت خیرین برای راه‌اندازی خانه کشتی در نظر گرفته شده است تا با احیای این فضای ورزشی، امکان ارائه خدمات بیشتر به ورزشکاران فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی پیشوا اظهار کرد: این شهرستان از استعداد‌های ورزشی قابل توجهی برخوردار است و با همکاری مسئولان محلی و فراهم کردن امکانات مناسب، می‌توان زمینه شناسایی و پرورش این استعداد‌ها و حضور ورزشکاران در تیم‌های ملی را تقویت کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در ادامه با اشاره به وضعیت نیرو‌های هیئتی ورزش استان گفت: حدود ۴۰۰ نفر از این نیرو‌ها در استان تهران فعالیت می‌کنند که تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان به دلیل محدودیت‌های قانونی با دشواری‌هایی همراه است. این موضوع از طریق نمایندگان مجلس در حال پیگیری است تا در صورت فراهم شدن زمینه قانونی، امکان تعیین تکلیف وضعیت این نیرو‌ها فراهم شود.

ستوده‌نژاد درباره راه‌اندازی خانه جوان در پیشوا نیز گفت: ایجاد این مجموعه به تأمین اعتبار نیاز دارد و در صورت تخصیص منابع مالی، موضوع راه‌اندازی آن در شهرستان پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه امکانات ورزشی ویژه بانوان خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش فضا‌های ورزشی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که جوانان و بانوان بتوانند با سهولت بیشتری به امکانات ورزشی دسترسی داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از سالن‌های ورزشی گفت: افزایش هزینه‌ها می‌تواند بر میزان پرداختی خانواده‌ها برای استفاده از امکانات ورزشی تأثیر بگذارد؛ بنابراین باید برای کاهش این فشار و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ورزشی تلاش کرد. همچنین در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، رعایت قوانین ضروری است و باید حفظ فضا‌های مورد نیاز برای توسعه ورزش شهرستان مورد توجه قرار گیرد.