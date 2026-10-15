معاون درمان وزارت بهداشت در آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور گفت: آمبولانس وسیله‌ای برای خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان است و نباید برای امور غیرمرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید سجاد رضوی با قدردانی از توجه وزیر بهداشت به تامین آمبولانس‌های بیمارستانی، بر ضرورت نوسازی ناوگان، افزایش دسترسی مراکز درمانی به آمبولانس‌های باکیفیت و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های نظام سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی مراکز درمانی در انتقال بیماران و مصدومان اظهار کرد: در بازدید از مناطق مختلف، گاهی درخواست‌هایی برای ایجاد بیمارستان مطرح می‌شود؛ چراکه مردم و مسئولان محلی با محدودیت در انتقال بیماران مواجه هستند. درحالی‌که در برخی مناطق، تأمین آمبولانس مناسب و فراهم‌کردن امکان انتقال سریع بیمار به مرکز تخصصی، می‌تواند راهکار مؤثرتر و متناسب‌تری با نیاز‌های درمانی منطقه باشد.

مراکز تخصصی تروما، نیازمند تیم‌های درمانی باتجربه و امکانات پیشرفته هستند

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت ارجاع بیماران دچار تروما به مراکز تخصصی گفت: درمان مصدومان حوادث، به‌ویژه موارد پیچیده تروما، به بیمارستان‌های بزرگ و مجهزی نیاز دارد که از تیم‌های تخصصی و باتجربه، از جمله جراحان عمومی، جراحان مغز و اعصاب و جراحان عروق برخوردار باشند.

دکتر رضوی افزود: ممکن است در برخی مراکز درمانی، اقدامات اولیه برای تثبیت وضعیت بیمار انجام شود، اما ادامه درمان بسیاری از مصدومان مستلزم انتقال آنان به مراکز تخصصی تروماست. در چنین شرایطی، برخورداری از آمبولانس کافی و مناسب برای انتقال ایمن بیمار پس از تثبیت وضعیت همودینامیک، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به فاصله میان مراکز درمانی و ضرورت انتقال بیماران خاطرنشان کرد: حتی در تهران نیز جابه‌جایی برخی بیماران ممکن است یک تا یک‌ونیم ساعت زمان ببرد؛ بنابراین، فاصله ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری در بسیاری از مناطق، لزوماً مانع انتقال بیمار به مرکز مجهزتر نیست، مشروط بر اینکه امکانات مناسب برای انتقال ایمن و به‌موقع فراهم باشد.

بیمارستان بدون آمبولانس و پزشک، نمی‌تواند پاسخگوی کامل نیاز‌های مردم باشد

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی باید متناسب با امکانات و نیاز‌های واقعی مناطق انجام شود، تصریح کرد: اگر بیمارستانی بدون آمبولانس مناسب یا بدون پزشک مورد نیاز فعالیت کند، انتظار دریافت خدمات کامل را در مردم ایجاد می‌کند، اما در عمل ممکن است نتواند پاسخگوی نیاز‌های آنان باشد؛ موضوعی که موجب نارضایتی و افزایش گلایه‌های مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: ما باید در تمام مسیر‌های ارائه خدمات سلامت پاسخگوی مردم باشیم، اما این پاسخگویی صرفاً با ساخت بیمارستان محقق نمی‌شود. در برخی مناطق، تقویت ناوگان آمبولانس و ایجاد امکان انتقال بیماران به مراکز مجهزتر، می‌تواند از صرف منابع برای ایجاد زیرساخت‌هایی که به‌تنهایی توان پاسخگویی به نیاز‌های تخصصی را ندارند، جلوگیری کند.

دکتر رضوی تاکید کرد: اگر مراکز درمانی به تعداد کافی آمبولانس مناسب و باکیفیت در اختیار داشته باشند، می‌توانند خدمات مؤثرتری به بیماران ارائه دهند و در عین حال، امکان بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تخصصی و پیشرفته کشور نیز فراهم می‌شود.

آمبولانس‌ها باید صرفا در خدمت بیماران و مصدومان باشند

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت صیانت از ظرفیت ناوگان آمبولانس بیمارستانی اظهار کرد: آمبولانس وسیله‌ای برای خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان است و نباید برای امور غیرمرتبط مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از آمبولانس برای جابه‌جایی‌های غیرضروری و اداری ممنوع است و در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی با قدردانی از وزیر بهداشت و مجموعه همکاران این وزارتخانه برای توجه به تأمین آمبولانس‌های بیمارستانی گفت: اختصاص آمبولانس به مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌هایی که برای آغاز یا توسعه فعالیت خود به این امکانات نیاز دارند، اقدامی ارزشمند است. در برخی مناطق محروم نیز کمبود آمبولانس، انتقال بیماران و مصدومان را با دشواری مواجه کرده و تأمین این وسیله نقلیه درمانی می‌تواند نقش مهمی در بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت داشته باشد.

رضوی با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به تأمین و نگهداری آمبولانس‌ها خاطرنشان کرد: آمبولانس‌ها باید از کیفیت و آمادگی فنی مناسبی برخوردار باشند تا در زمان انتقال بیمار، دچار نقص فنی نشوند. اگر آمبولانس در مسیر انتقال از کار بیفتد یا کیفیت لازم را نداشته باشد، هدف اصلی ما در ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم محقق نخواهد شد.