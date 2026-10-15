چهل و چهارمین سالگرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی امروز در محل دانشگاه شهید اشرفی اصفهان با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم یاد و خاطره چهارمین شهید محراب گرامی داشته شد.

عصر امروز پنجشنبه هم مراسم بزرگداشتی در مرقد این شهید گرانقدر در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

شهید آیت الله اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب از روحانیان شیعه و از مبارزان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، امام جمعه و نماینده رهبر کبیر انقلاب اسلامی در کرمانشاه بود که در ۲۳ مهر ۱۳۶۱ و هنگام اقامه نماز جمعه در مسجد جامع کرمانشاه توسط گروهک منافقین به شهادت رسید.