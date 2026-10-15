به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنی بر تصادف موتور سیکلت در کیلومتر هفت محور لامرد _خنج به هلال‌احمر اعلام شد.

حسن مقیمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان گفت: این حادثه دو مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، مصدومان را برای ادامه مراحل درمانی به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر منتقل کردند.