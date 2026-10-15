سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال ۱۳۲ دستگاه به سامانه ثبت شرکت‌ها خبر داد.

اعظم قویدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مرکز فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه ها، بانکها، خزانه داری کل کشور از جمله دستگاه‌های متصل به سامانه ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و سازمان امور مالیای کشور در حال تبادل اطلاعات با سامانه ثبت شرکت‌ها هستند و اشخاصی که به عنوان اعضای هیئت مدیره یا صاحبان امضا در شرکت‌ها انتخاب می‌شوند، با کد ملی در این دستگاه‌ها قابل شناسایی هستند و فعالیت‌های آنها رصد می‌شود.

قویدل گفت: با توجه به مجوز‌های قانونی اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی و سایر نهاد‌های پولی و بانکی کشور قرار می‌گیرد تا گردش مالی شرکت‌ها شفاف و برخط بررسی شود.