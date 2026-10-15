رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید بازدارندگی پایدار و قوی شدن را به دستاوردی بزرگ، تبدیل و در ذهن دشمنان تثبیت کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر افزایش قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان،بازدارندگی که باید بر اساس آن در میدان جنگ با قدرت و پیش از بیش در مقابل دشمن زورگو همچنان ایستاد.

محمدباقر قالیباف تاکید کرد: باید در زمان لازم با تمام توان بجنگیم، هر فرصتی پیدا می‌کنیم آمادگی خودمان را بالا ببریم و هر وقتی در میدان به پیروزی نظامی رسیدیم باید درعرصه سیاسی ثبت و تثبیت کنیم و پیروزی را به سند شکست برای دشمن تبدیل کنیم و امتیاز‌هایی که لازم داریم برای قوی شدن بگیریم تا هم بتوانیم منافع کشور را حفظ کنیم و منابع را افزایش دهیم.