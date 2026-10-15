تاکید استاندار خراسان جنوبی بر پیگیری مطالبات پرستاران استان
استاندار خراسان جنوبی در دیدار با جمعی از پرستاران با تبریک روز پرستار بر پیگیری معوقات مالی پرستاران و ضرورت بهبود شرایط خدمت آنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
استاندار خراسان جنوبی گفت: در دیدار با وزیر بهداشت، دستور پرداخت بخشی از معوقات کادر درمان صادر شده است و پیگیریها برای تسویه مطالبات باقیمانده نیز ادامه دارد.
هاشمی از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان خراسان جنوبی برای دنبال کردن این مطالبات هم خبر داد.
وی همچنین با یادآوری تلاشهای پرستاران در دوران کرونا، یاد شهدای سلامت را گرامی داشت و از ایثارگری کسانی گفت که در سختترین روزها، میدان خدمت را ترک نکردند.
تکمیل بیمارستان سوختگی بیرجند و بیمارستانهای طبس، قاین، زیرکوه و نهبندان و توسعه زیرساختهای درمانی با مشارکت بخش خصوصی و خیران نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این دیدار بود.