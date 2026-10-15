

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی گفت: در دیدار با وزیر بهداشت، دستور پرداخت بخشی از معوقات کادر درمان صادر شده است و پیگیری‌ها برای تسویه مطالبات باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

هاشمی از رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان خراسان جنوبی برای دنبال کردن این مطالبات هم خبر داد.

وی همچنین با یادآوری تلاش‌های پرستاران در دوران کرونا، یاد شهدای سلامت را گرامی داشت و از ایثارگری کسانی گفت که در سخت‌ترین روزها، میدان خدمت را ترک نکردند.

تکمیل بیمارستان سوختگی بیرجند و بیمارستان‌های طبس، قاین، زیرکوه و نهبندان و توسعه زیرساخت‌های درمانی با مشارکت بخش خصوصی و خیران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.