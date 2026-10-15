به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان برخوار، بر تسریع در اجرای طرح‌های پیشگیرانه و رفع نقاط پرخطر سیلاب در این شهرستان تأکید کرد.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به وجود حدود ۱۵۰ کیلومتر آبراهه در برخوار افزود: تاکنون مطالعات تعیین حریم و بستر حدود ۷۵ کیلومتر از این مسیر‌ها محقق شده و مقرر شد مطالعات بخش باقی‌مانده با همکاری شرکت آب منطقه‌ای تسریع شود.

وی افزود: شناسایی و رفع نواقص ایمنی شش سازه پرخطر در مسیر‌های اصلی و محدوده‌های شهری، اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب در علی‌آباد پروانه و باقرآباد و بررسی وضعیت پل‌ها و راه‌های آسیب‌پذیر از مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به پیش‌بینی افزایش بارش‌ها در پاییز امسال، بر آمادگی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های صنعتی برای حفاظت از مناطق مسکونی و تقویت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

شیشه‌فروش در ادامه از پیشرفت بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: بازسازی و جبران خسارت حدود ۷۰ درصد از ۳۵۶ واحد مسکونی آسیب‌دیده انجام شده و خسارت لوازم منزل ۹۳ واحد نیز به‌طور کامل پرداخت شده است.

احیای بافت‌های فرسوده، راهبردی برای توسعه مسکن در برخوار

فرماندار شهرستان برخوار در نشست ستاد باز آفرینی شهری برخوار گفت: مصوبات ستاد بازآفرینی شهری با هدف احیای بافت‌های فرسوده و توسعه مسکن در شهر‌های این شهرستان در حال پیگیری است.

رضا علی معصومی با اشاره به کمبود زمین برای توسعه مسکن افزود: احیای بافت‌های فرسوده با توجه به قدمت شهر‌های برخوار، راهکاری مؤثر برای تأمین مسکن، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و پویایی شهر‌ها است.

در ادامه معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان از بررسی برنامه‌های جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری در شهر‌های شاپورآباد و کمشچه با هدف رفع موانع نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.

سید جواد لقمانی افزود: در ستاد بازآفرینی شهری، نیاز‌های هر شهر و سهم دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌شود تا پس از تصویب در ستاد بازآفرینی استان، زمینه تأمین اعتبارات و اجرای طرح‌های موردنیاز فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: شهرداری‌ها با تدوین بسته‌های تشویقی مالی، شهرسازی و اداری، زمینه مشارکت شهروندان و سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.

لقمانی تخفیف عوارض ساختمانی، مشوق‌های تراکمی و تسهیل خدمات زیربنایی را از جمله راهکار‌های حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، شرایط مناسب‌تری برای ساخت‌وساز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.