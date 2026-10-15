به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و کارشناسی با هدف افزایش آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی استان در برابر پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو ، بیان داشت: تمهیدات لازم برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی در صورت فعالیت این پدیده در استان فراهم شده است.

وی افزود: با تامین تجهیزات مورد نیاز و تقویت آمادگی زیرساخت‌ها تلاش شد تا زیرساخت های ارتباطی استان در مقابله با پدیده ال نینو تقویت شود.

شه نظری اظهار کرد: در راستای آمادگی برای مقابله با شرایط جوی نامساعد و کاهش احتمال اختلال در خدمات ارتباطی، جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان شرکت‌های توزیع برق استان و اهواز، مجموعه ارتباطات و نماینده حوزه فناوری و مدیریت بحران استانداری برگزار شد و راهکارهای لازم برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه این اقدامات، جلسات کارشناسی نیز با هدف بررسی وضعیت شبکه‌های ارتباطی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه برگزار شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری ارتباطات خوزستان تامین تجهیزات مورد نیاز برای بررسی آمادگی سایت‌های ارتباطی و تقویت تجهیزات پشتیبان را نیز از جمله اقدامات انجام شده در تقویت شبکه ارتباطی اعلام کرد.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های انتقال داده تصریح کرد: حفاظت از شبکه فیبر نوری، ایجاد مسیرهای پشتیبان یا پروتکشن برای افزایش پایداری ارتباطات و افزایش گشت‌های نظارتی در مسیرهای فیبر نوری با هدف شناسایی به‌موقع آسیب‌های احتمالی و تسریع در رفع خرابی‌ها از جمله اقداماتی است که برای کاهش آسیب‌پذیری شبکه‌های ارتباطی دنبال می‌شود.

شه نظری همچنین با تاکید بر نقش تامین برق پایدار در استمرار خدمات ارتباطی خاطرنشان کرد: هماهنگی با شرکت‌های توزیع برق استان و اهواز برای پیگیری مشکلات احتمالی و پیش‌بینی راهکارهای لازم در کنار اقدامات پیشگیرانه اپراتورها، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط جوی نامساعد دارد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان تاکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش زمان رفع اختلالات احتمالی و تداوم خدمات‌رسانی به مردم استان در شرایط جوی نامساعد پیگیری می‌شود.

طی ماه‌های اخیر با قطعی شدن بروز پدیده ال‌نینو، نشست‌های متعدد ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان‌های مختلف خوزستان برگزار شده است.

پیگیری اجرای مصوبه‌های ستادهای مدیریت بحران و ایجاد هماهنگی و آمادگی دستگاه‌ها و همچنین رفع نواقص، تقویت سیل بندها و لایروبی کانال‌ها و مسیل رودخانه‌ها به طور جدی توسط فرمانداری‌ها و مدیریت بحران استان در حال پیگیری است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ال‌نینوی پیش‌رو ممکن است از نظر شدت، از رویداد موسوم به «سوپر ال‌نینو» در سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۳ فراتر رود و به یک رویداد بی‌سابقه از زمان آغاز ثبت منظم این داده‌ها در سال ۱۹۵۰ تبدیل شود.

ال‌نینو یک الگوی اقلیمی در اقیانوس آرام است که با افزایش دمای آب‌های اقیانوسی همراه می‌شود و می‌تواند الگوهای آب‌وهوایی را در مناطق مختلف جهان به‌ویژه مناطق ساحلی و بخش‌های گسترده‌ای از کره زمین، تحت تاثیر قرار دهد.