گروه جهادی پزشکی و پیراپزشکی با همکاری بنیاد علوی، به مدت سه روز در روستای قلعه‌جوقه دیواندره، خدمات پزشکی رایگان ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در روستای قلعه‌جوقه دیواندره خدمات درمانی به میان مردم آمده؛ جایی که گروه جهادی پزشکی و پیراپزشکی «شمس‌الشموس امام رضا» به مدت سه روز، سلامت را به خانه‌های روستاییان نزدیک‌تر می‌کند.

این خدمات در قالب طرح شهید رئیسی و پویش سلامت علوی، در بخش‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

محمدی مجری طرح‌های بنیاد علوی در کردستان، هدف این برنامه را خدمت‌رسانی به مردم منطقه اعلام کرد.

پیش‌بینی می‌شود در این سه روز، بیش از هزار نفر از خدمات ویزیت رایگان بهره‌مند شوند.