دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری مرکزی نصب GPS را زمینه‌ساز شفافیت و توزیع عادلانه سوخت در بخش کشاورزی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت ساماندهی توزیع سوخت در بخش کشاورزی گفت: نصب سامانه موقعیت‌یاب (GPS) بر روی ماشین‌آلات کشاورزی، ابزاری برای پایش میزان فعالیت بهره‌برداران، مستندسازی نحوه تخصیص سهمیه‌ها و افزایش شفافیت در توزیع سوخت است.

اکبری با اشاره به تجربه اجرای این طرح در ۱۳ تا ۱۴ استان کشور افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد استفاده از GPS می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به تخصیص سوخت را کاهش دهد و با فراهم کردن اطلاعات مستندتر، امکان پاسخگویی دقیق‌تر درباره میزان سهمیه اختصاص‌یافته به هر بهره‌بردار را فراهم کند.

او با تأکید بر اینکه هدف از نصب این تجهیزات، کاهش مصرف سوخت ماشین‌آلات یا محدود کردن فعالیت کشاورزان نیست، ابراز داشت: رویکرد اصلی، مدیریت و توزیع سوخت بر مبنای میزان فعالیت واقعی ماشین‌آلات کشاورزی است تا سهمیه‌ها متناسب با عملکرد بهره‌برداران تخصیص یابد و از تضییع حقوق کشاورزان و بروز مشکلات احتمالی برای کارشناسان جلوگیری شود.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری مرکزی با اشاره به الزامات قانونی و مصوبات مربوط به اجرای این طرح گفت: اجرای برنامه با هدف ایجاد انضباط در توزیع سوخت دنبال می‌شود و نظارت‌های فنی و حقوقی نیز برای اطمینان از صحت عملکرد سامانه و صیانت از حقوق بهره‌برداران در نظر گرفته شده است.

اکبری همچنین با بیان اینکه ثبت‌نام بیش از هشت هزار نفر در این طرح انجام شده است، افزود: سوخت پایه کشاورزان قطع نشده و بهره‌بردارانی که ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند سهمیه سوخت پاییزه خود را مطابق ضوابط دریافت کنند. همچنین امکان استفاده از سهمیه پاییزه تا پایان فصل پیش‌بینی شده است.

او یکی از عوامل مؤثر بر میزان سهمیه سوخت را اطلاعات ثبت‌شده درباره سطح زیر کشت دانست و گفت: تکمیل و اصلاح اطلاعات پهنه‌های کشاورزی از سوی کارشناسان و شهرستان‌ها اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تخصیص سوخت باید بر اساس اطلاعات دقیق و مستند انجام شود.