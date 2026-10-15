عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اجرای گسترده طرح‌های آبخیزداری به منابعی بیش از اعتبارات تخصیص یافته نیاز دارد، تصریح کرد: نقش خیرین در کمک به اجرای آبخیزداری مورد کم توجهی قرار گرفته است.

کم توجهی به نقش خیرین در کمک به آبخیزداری

کم توجهی به نقش خیرین در کمک به آبخیزداری

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پیمان فلسفی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت برای اجرای سالانه ۴ میلیون هکتار آبخیزداری، اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری اجرا شده که با رقم ۴ میلیون هکتاری تاکید شده در قانون فاصله چشمگیری دارد.

وی استفاده از منابع مالی دیگری سوای ارقام تخصیص یافته در قانون بودجه سالانه را از نکات مورد توجه در برنامه هفتم خواند و گفت: یکی از این منابع، استفاده از ظرفیت هموطنان نیکوکار و خیرین است که به نظر می‌رسد در این سال‌ها توجه مناسبی به آن نشده است.

در این زمینه حسن وحید، معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده که امضای تفاهم نامه‌های متعدد با خیرین بخشی از آنها بوده است.

عطاالله ابراهیمی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نیز اعتبارات دولتی را برای اجرای کامل آبخیزداری ناکافی دانست و گفت: بدون شک مشارکت و همکاری مردم به ویژه خیرین در این زمینه ضرورت دارد.