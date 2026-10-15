به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، احمدزاهد حمیدی گفت: این فناوری‌ها با ترکیب دوربین‌های مداربسته با وضوح بالا و سامانه‌های تشخیص چهره، می‌توانند به شناسایی مظنونان و تسریع اقدامات پلیسی کمک کنند و نیاز به حضور فیزیکی گسترده نیرو‌های امنیتی را کاهش دهند.

وی این موضوع را در دیدار با وانگ شیائوهونگ وزیر امنیت عمومی چین در جریان سفر کاری پنج‌ روزه خود به این کشور مطرح کرد، به گفته معاون نخست‌وزیر مالزی دو طرف همچنین درباره گسترش همکاری‌ها برای مقابله با جرایم فراملی گفت‌و‌گو کردند.

حمیدی با اشاره به تجربه چین گفت: در مناطق پرخطر این کشور دوربین‌های مداربسته با فاصله تقریبی ۵۰ متر از یکدیگر نصب شده‌اند و به گفته وی این سامانه‌ها امکان شناسایی مظنونان و بازداشت آنان را در کمتر از چهار دقیقه پس از وقوع جرم فراهم می‌کنند.

وی افزود: مالزی نیز پیش‌تر در دوره مسئولیتش به عنوان وزیر کشور، اجرای آزمایشی طرح پلیس مدرن را در منطقه اسکندر پوتری در ایالت جوهور تجربه کرده است.

به گفته او، استفاده از سامانه‌های مشابه در مناطق گردشگری از جمله بوکیت بینتانگ در کوالالامپور به کاهش موارد کیف‌قاپی کمک کرده است.

معاون نخست‌وزیر مالزی محدودیت‌های بودجه‌ای را از موانع اصلی گسترش این فناوری‌ها در سراسر کشور دانست و گفت: نتایج و تجربه‌های به‌دست‌آمده از سفر به چین را در نشست هیئت دولت مطرح خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در صورت تأمین منابع مالی بیشتر، می‌توان استفاده از این الگو را در مناطق دارای آمار بالای جرم و مراکز گردشگری بررسی کرد؛ هر چند اجرای آن در همه حوزه‌های پلیسی کشور در اولویت قرار ندارد.