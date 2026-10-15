مجری طرح گوهرسنگ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ با تأکید بر نقش توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها، گفت: تجهیز بیش از ۴۰ مرکز آموزشی و آموزش بیش از ۸ هزار نفر در سراسر کشور، از اقدامات انجام‌شده طی پنج سال اجرای سند ملی توسعه گوهرسنگ بوده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید ابومحمد هاشمی در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی با اشاره به گذشت پنج سال از ابلاغ سند ملی توسعه گوهرسنگ کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این سند، دستیابی به سهم یک‌درصدی از بازار جهانی گوهرسنگ تا پایان سال ۱۴۰۵ و افزایش این سهم به ۲ درصد تا افق ۱۴۱۰ هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره بازار گوهرسنگ کشور افزود: بر اساس پژوهش دانشگاه شهید بهشتی و آمار صادرات ثبت‌شده از مبادی قانونی، ارزش صادرات این حوزه در مقطع مورد بررسی حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود؛ با این حال، با در نظر گرفتن ظرفیت‌های تجارت گوهرسنگ، برآورد‌ها از امکان دستیابی به رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار حکایت دارد.

توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای کیفیت تراش

مجری طرح گوهرسنگ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از آموزش بیش از ۸ هزار نفر و تجهیز بیش از ۴۰ مرکز آموزشی در کشور طی پنج سال اجرای سند ملی توسعه گوهرسنگ خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت تراش و حرکت به سمت آموزش‌های بازارمحور، زمینه حضور مؤثرتر گوهرسنگ ایران در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

هاشمی ادامه داد: در این دوره، رویکرد آموزشی از آموزش‌های پایه به سمت آموزش‌های بازارمحور و ارتقای مهارت‌های تخصصی تراش حرکت کرده است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و تقویت توان رقابتی فعالان این حوزه منجر شود.

وی با اشاره به ارزیابی استادان و داوران در سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده از سوی استادان، کیفیت تراش در مقایسه با دوره پیشین مسابقات در کرمان، بیش از ۸۰ درصد ارتقا یافته است. این پیشرفت، نشانه‌ای امیدوارکننده برای توسعه مهارت‌های تخصصی و حضور در بازار‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تسهیل صادرات گوهرسنگ

هاشمی با اشاره به افزایش توجه کشور‌های دیگر به ظرفیت‌های صنعت گوهرسنگ ایران گفت: زمینه‌هایی برای توسعه همکاری‌های مشترک با کشور‌های دوست، از جمله پاکستان، مطرح شده است. همچنین حضور رایزن بازرگانی سفارت تایلند در این رویداد، فرصتی برای بررسی زمینه‌های همکاری آموزشی و تبادل تجربه با یکی از کشور‌های مطرح در تجارت گوهرسنگ فراهم کرده است.

وی افزود: توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک، تبادل استادکاران و بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های پیشرو می‌تواند به ارتقای دانش فنی و تقویت جایگاه ایران در زنجیره جهانی گوهرسنگ کمک کند.

مجری طرح گوهرسنگ ایمیدرو همچنین از پیگیری موضوع رفع موانع صادراتی خبر داد و گفت: تسهیل فرایند‌های صادراتی و فراهم کردن امکان انجام متمرکز تشریفات گمرکی گوهرسنگ‌ها در مبادی تخصصی، از جمله موضوعات در حال پیگیری برای حمایت از فعالان این صنعت است.





