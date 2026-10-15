به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول اورژانس اردستان گفت: درحادثه برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در شهرک امام حسن (ع) اردستان، یک مرد ۳۹ ساله در دم جان باخت و یک نوجوان ۱۶ ساله هم مصدوم شد.

جواد مطیعی افزود: در پی گزارش این حادثه به مرکز اورژانس دو دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند که با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس راکب نوجوانی ۱۶ ساله، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان منتقل شد.