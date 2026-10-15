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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رزمایش جان فدا در رشت با حضور گروه‌های سنی مختلف در قالب ۲۰۰ گردان و با پوشش‌های متنوع با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدید‌های دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی تا دقایقی دیگر آغاز می‌شود.

رزمایش جان فدایان در رشت از میدان شهدای ذهاب رشت تا میدان بسیج برگزار می‌شود.