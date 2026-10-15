معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش ذخیره سوخت نیروگاه نکا و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار برق مازندران در فصل سرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از برنامه‌ریزی برای افزایش ذخیره سوخت نیروگاه نکا، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تکمیل طرح‌های جدید تولید برق در مازندران با هدف تأمین پایدار انرژی در فصل سرد خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به پایان دوره گرم سال و ضرورت آمادگی برای فصل سرد گفت: در این دوره، تأمین سوخت نیروگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و باید تدابیر لازم برای حفظ پایداری شبکه برق اتخاذ شود.

وی افزود: در پی حمله دشمن، ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است و تلاش می‌شود حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به مدار بازگردد؛ ازاین‌رو، مدیریت محدودیت‌های گاز و تأمین سوخت نیروگاه‌ها ضروری است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ذخیره‌سازی سوخت گفت: ظرفیت مخازن ذخیره سوخت نیروگاه نکا افزایش یافته و توسعه بیشتر آن نیز در برنامه قرار دارد. همچنین تعمیرات نیروگاه کاسپین به‌زودی آغاز می‌شود و ذخیره‌سازی سوخت در این نیروگاه در حال انجام است.

رجبی مشهدی افزود: صنعت برق برای مدیریت شرایط پیش‌رو، ۶۰ برنامه عملیاتی در سطح کشور پیش‌بینی کرده است و بهینه‌سازی مصرف، مدیریت مصرف‌های غیرمتعارف و محدودسازی مصارف پرمصرف از جمله اقداماتی است که برای کاهش فشار بر شبکه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات افزایش یافته است و برای مازندران نیز افزایش ظرفیت این نیروگاه‌ها پیش از آغاز فصل سرما پیش‌بینی شده است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره طرح‌های جدید تولید برق در مازندران نیز گفت: دو واحد گازی نیروگاه نکا با ثبت رکورد‌های جدید، یکی در مدت ۱۲۰ روز و دیگری در کمتر از ۱۰۰ روز، به مدار بهره‌برداری رسیدند.

رجبی مشهدی افزود: واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نکا نیز تا تابستان ۱۴۰۶ آماده اتصال به شبکه خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در استان گفت: برنامه‌ریزی برای افزودن ۶۴ مگاوات ظرفیت در این بخش انجام شده است که سهم قابل توجهی از توسعه سالانه نیروگاه‌های مقیاس کوچک کشور را شامل می‌شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو، توسعه شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع را از دیگر اقدامات زیرساختی برشمرد و گفت: در ماه‌های گذشته، چهار پست انتقال و فوق‌توزیع با استفاده از طرح تأمین مالی خارجی وارد مدار شده و به شبکه متصل شده‌اند.

رجبی مشهدی همچنین از انجام اقدامات مقدماتی برای احداث نیروگاه آینده محمودآباد خبر داد و گفت: زمین این نیروگاه تأمین شده و مراحل مقدماتی اجرای طرح در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم برای عبور پایدار از فصل سرد گفت: ساکنان مازندران و گردشگرانی که در روز‌های تعطیل و آخر هفته به استان سفر می‌کنند، با صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق می‌توانند به تأمین پایدار انرژی کمک کنند.