پرستاری؛ روایت عشق و تعهد به زندگی

پرستاری؛ روایت عشق و تعهد به زندگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پرستارانی که وظیفه‌شان تنها رسیدگی به وضعیت جسمی بیماران نیست؛ آرام کردن نگرانی‌ها، امید بخشیدن و همراهی با بیماران در مسیر بهبودی نیز بخشی از مسئولیت حرفه‌ای آنهاست.

خانم رستمی، از جمله پرستارانی است که در روز‌های جنگ، همراه همکارانش در بیمارستان به مراقبت از بیماران ادامه داد؛ روز‌هایی که دشواری شرایط، اهمیت حضور و تلاش کادر درمان را دوچندان می‌کرد.

روز پرستار، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های این قشر است؛ کسانی که با دانش، صبوری و تعهد، در روز‌های عادی و شرایط دشوار، برای حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند.