به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف یک دستگاه خودرو آریو با ستون پل در کیلومتر چهار جاده مرودشت-شیراز، به هلال‌احمر اعلام شد.

محمدرفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر مرودشت با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه دو مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه، اقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام و آنها را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس۱۱۵ تحویل دادند.