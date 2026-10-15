اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر آخرین تحولات منطقه‌ای، راهکار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات و تلاش‌های جاری برای کاهش تنش‌ها را بررسی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: اسحاق دار و بدر عبدالعاطی در گفتگوی تلفنی خود درباره تحولات جاری منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای مدیریت بحران‌ها و حل و فصل مسائل از طریق گفت‌و‌گو تبادل نظر کردند.

دو طرف با اشاره به اهمیت تداوم رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک، بر این موضوع توافق کردند که مذاکرات و دیپلماسی باید مسیر اصلی حل اختلافات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها باشد. وزیران امور خارجه پاکستان و مصر همچنین بر حمایت از تلاش‌ها برای پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کردند.

این تماس تلفنی در شرایطی انجام شد که تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش بحران‌ها، ضرورت هماهنگی و رایزنی میان کشور‌های منطقه را افزایش داده است. پاکستان و مصر نیز با توجه به تحولات جاری، بر ادامه ارتباطات و تبادل دیدگاه‌ها درباره مسائل منطقه‌ای و موضوعات مورد علاقه مشترک تاکید دارند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دو وزیر در پایان این گفت‌و‌گو بر حفظ تماس‌های نزدیک و ادامه رایزنی‌ها درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای توافق کردند.