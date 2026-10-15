به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال علامه حسن‌زاده آملی، امروز با حضور اساتید، پژوهشگران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی (ره) قم برگزار شد.

در این همایش چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور به تبیین ابعاد مختلف اندیشه‌های علامه حسن زاده آملی پرداختند.

همچنین میزگرد علمی تخصصی با حضور سه تن از شاگردان برجسته علامه حسن‌زاده آملی، برگزار شد. در این میزگرد، ضرورت پرداختن به فلسفه و عرفان اسلامی، نگاه امام شهید به عرفان نظری و عملی، و امتداد حکمت و فلسفه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش پایانی این آیین، سه اثر جدید در حوزه فلسفه، عرفان و اندیشه‌های علامه حسن‌زاده آملی رونمایی شد.

کتاب «تحفه‌الحکیم» اثر مرحوم علامه محمدباقر ساعدی خراسانی (از اساتید و اهالی فلسفه و عرفان مشهد مقدس) که به تازگی توسط انتشارات مجمع عالی حکمت اسلامی چاپ شده است.

ترجمه عربی کتاب «دروس معرفت‌النفس» اثر علامه حسن‌زاده آملی؛ این اثر که پیش از انقلاب تدریس و به فارسی منتشر شده بود، اخیراً توسط جمعی از ارادتمندان به علامه در کشور لبنان به زبان عربی ترجمه و نسخه اصلی آن منتشر شد.

کتاب «آشنایی با مبانی عرفان و تصوف اسلامی» (مجموعه درس‌گفتار‌های استاد حسن رمضانی، از شاگردان علامه حسن‌زاده آملی) که از سوی انتشارات آوای توحید تدوین و به زیور طبع آراسته شده است.