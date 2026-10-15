مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: افزایش ۶ درصدی سهم خوزستان از تولید ناخالص ملی (جی دی پی) و ارتقای این سهم از ۱۵.۲ درصد کنونی به ۲۱ درصد هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح صنعتی تصفیه شکر و تولید قند و نبات در شهرک صنعتی شماره ۲ اندیمشک، استمرار توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی را راهکار اساسی برای رشد و پویایی اقتصاد دانست و افزود: توسعه حتی در شرایط جنگی نیز نباید متوقف شود.

وی با اشاره به روند کاهش سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور (جی دی پی) طی یک دهه اخیر بیان کرد: سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۲۱ درصد در دهه ۹۰ شمسی به ۱۵.۲ درصد در سال‌های ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ کاهش یافته که بخشی از این کاهش ناشی از تحریم‌های نفتی است.

مدیرکل صمت خوزستان، افزایش سهم این استان از تولید ناخاص داخلی کشور را یکی از هدف گذاری‌های مهم استان تا پایان سال ۱۴۱۰ دانست و بیان کرد: اندیمشک به دلیل ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف اقتصادی و جغرافیایی یکی از شهرستان‌های هدف گذاری شده برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی در خوزستان است.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های صنعتی اندیمشک با اجرای طرح‌های متعدد صنعتی و تولیدی در این شهرستان طی سال‌های اخیر توسعه یافته که اجرای این طرح‌ها مبتنی بر آمایش سرزمینی و مطالعات انجام شده است.

تکمیل نشدن زنجیره‌های تولید، عامل خروج خام بخشی از تولیدات خوزستان

روانبخش، با بیان اینکه اندیمشک ظرفیت‌های لازم برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را دارد، گفت: شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره‌های ارزش و تکمیل این زنجیره‌های صنایع تبدیلی و فرآوری یکی از رویکرد‌های مهم اداره کل صنعت، معدن و تجارت است.

وی تکمیل نشدن زنجیره‌های تولید را موجب خروج خام بخشی از تولیدات این استان دانست و افزود: سالانه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شکر در خوزستان تولید می‌شود که به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش این محصول، بخشی از آن برای فرآوری به صورت خام از استان خارج می‌شود.

مدیرکل صمت خوزستان، با بیان اینکه تکمیل زنجیره صنایع تبدیلی می‌تواند موجب افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال و تولید در خوزستان شود، ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی طرح صنعتی تصفیه شکر و تولید قند و نبات در اندیمشک گامی مهم در تکمیل زنجیره ارزش شکر در خوزستان است.

ضرورت تعامل بانک‌ها برای تامین منابع مالی طرح‌های صنعتی خوزستان

روانبخش بسترسازی برای نقش آفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی خوزستان را ضروری دانست و گفت: استقرار واحد‌های فرآوری در نزدیکی محل تولید مواد اولیه می‌تواند هزینه ترانزیت را کاهش دهد.

وی تعامل بانک‌های عامل برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های صنعتی را قابل تجلیل دانست و افزود: همکاری و تعامل نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی عامل تعیین کننده در اجرای طرح‌های صنعتی و اشتغال‌زایی در خوزستان است.

عملیات اجرایی طرح صنعتی تصفیه شکر و تولید قند و نبات با سرمایه گذای ۳۰ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی زمینه ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی به طور مستقیم را فراهم می‌کند.

شهرستان اندیمشک ۵۶ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که سالانه ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از این اراضی برداشت می‌شود.

اندیمشک بیشترین صادرات محصولات ارگانیک کشاورزی در استان خوزستان به کشور‌های آسیای میانه و حوزه خلیج فارس را دارد.

توسعه زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولید اندیمشک طی سال‌های اخیر سرعت گرفته که پیگیری برای آغاز عملیات اجرایی احداث پایانه صادراتی اندیمشک یکی از این طرح‌های مهم است.

پایانه صادراتی اندیمشک یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کشاورزی شمال خوزستان است که در صورت تکمیل، ظرفیت صادرات سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول کشاورزی به کشور‌های اوراسیا و حاشیه خلیج فارس دارد.