نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، در سفر به استان مازندران به همراه مدیرکل بنیاد استان با جانبازان نخاعی این استان دیدار و از آنان تکریم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سفر به استان مازندران، با جانبازان سرافراز نخاعی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، سعید کهن‌سال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین نماینده ولی فقیه در بنیاد را همراهی کرد.

این دیدار در مرکز توانبخشی امام علی (ع) و با ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس برگزار شد و طی آن، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با جانبازان نخاعی به گفت‌و‌گو و تکریم آنان پرداخت.