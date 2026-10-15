به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هم‌اندیشی با دارندگان مراکز تکثیر ماهی قزل‌آلای آذربایجان‌غربی با هدف بررسی موانع جابجایی و واردات تخم چشم‌زده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی استان در محل مدیریت شیلات برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت مراکز تکثیر و راهکار‌های تامین پایدار بچه ماهی مورد نیاز استان و کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس اعلام تولیدکنندگان، در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون قطعه تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در آذربایجان‌غربی تولید می‌شود که حدود ۴۰ درصد آن به سایر استان‌های کشور صادر می‌گردد.

با توجه به زیرساخت‌ها و قابلیت‌های موجود، پتانسیل تولید بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه تخم چشم‌زده قزل‌آلا در استان وجود دارد که می‌تواند نقش کلیدی در خودکفایی کشور و تامین بچه ماهی مورد نیاز بخش آبزی‌پروری ایفا کند.

آذربایجان‌غربی یکی از استان‌های برتر کشور در حوزه تولید انواع بچه ماهی به شمار می‌رود.