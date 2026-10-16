۳۲ رأس گوسفند بر اثر صاعقه و رعد و برق در منطقه جنگلی روستای قنات سرخ شهرستان سرچهان، تلف شدند و چوپان گله هم آسیب دید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شاهدان عینی و افراد حاضر در محل حادثه، از تلف شدن ۳۲ رأس گوسفند بر اثر برخورد صاعقه در منطقه جنگلی روستای قنات سرخ خبر دادند.

در این حادثه، چوپان گله نیز مصدوم شد که پس از حضور عوامل اورژانس شهرستان سرچهان و انتقال به بیمارستان شهرکره‌ای، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهرستان مرودشت منتقل شد.

قنات سرخ، روستایی در دهستان ارژنگ بخش باغ صفا شهرستان سرچهان در استان فارس است.